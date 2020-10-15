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Альфа-Банк начал открывать гибридные офисы в регионах

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Альфа-Банк начал открывать гибридные офисы для удаленной работы региональных сотрудников. Этот формат позволит банку с минимальными инвестициями привлекать квалифицированных работников во многих городах страны. Жители регионов смогут работать в крупнейшем частном банке России, не меняя места жительства.

Первый гибридный офис банка (Alfa Hub) открылся в Воронеже. Первым подразделением, начавшим привлечение новых сотрудников, стал контактный центр Альфа-Банка. Фиксированных рабочих мест в нем нет: более 100 сотрудников, задействованных в клиентской поддержке, будут работать из дома. В случае необходимости поработать из офиса сотрудник сможет забронировать одно из предусмотренных в офисе общих рабочих мест. Также в Alfa Hub предусмотрен небольшой учебный центр для начального обучения новых сотрудников и проведения дополнительных курсов.

Помимо персонала контакт-центра, Альфа-Банк планирует набирать в регионах сотрудников других подразделений, которые пока базируются в центральном офисе в Москве.

«Времена, когда для работы в крупной компании нужно было переезжать в большой город, проходят. За месяцы удаленной работы мы убедились, что умеем организовывать эффективную работу распределенных команд, и так работать могут не только разработчики, а почти все подразделения банка. Теперь мы сможем восполнить любой дефицит в кадрах, просто открыв еще несколько гибридных офисов — в регионах России можно найти множество компетентных работников», — отметил директор по цифровому бизнесу, член правления Альфа-Банка Иван Пятков.

Уже более 70% сотрудников центрального офиса и региональных поддерживающих подразделений Альфа-Банка работают полностью удаленно, из дома. Удаленный формат работы показал хорошие результаты: скорость работы над проектами осталась на прежнем уровне, а в некоторых случаях даже выросла.

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