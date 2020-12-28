Спецпроекты

Виртуальный ассистент метро Москвы автоматизировал более 88% обращений и появился в новых каналах

«Александра», интеллектуальный текстовый робот для пассажиров столичного метро, разработанный группой компаний ЦРТ совместно с Московским банком Сбербанка и командой Московского метрополитена, дебютирует в мессенджерах Whatsapp и Telegram, а также соцсети «Вконтакте».

Smart-помощник работает на основе искусственного интеллекта группы ЦРТ: умеет распознавать запросы пользователей, производить синтаксическую и логическую обработку полученной информации, оперативно исследует цифровой ландшафт и строит на его основе естественный диалог с пользователями – пассажирами метро Москвы, предоставляя быстрые релевантные ответы на их вопросы.

Во время тестирования на фокус-группе виртуальный ассистент автоматизировал 75% запросов без перевода на оператора. С 17 ноября 2020 г. он был запущен в промышленную эксплуатацию — в приложении «Метро Москвы», где продемонстрировал 88% автоматизации.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка — председатель Московского банка, сказал: «Мы рады, что наш виртуальный ассистент очень быстро нашел свою аудиторию в приложении “Метро Москвы”, и число обращений от пассажиров столичного метрополитена с каждым днем увеличивается. Уверены, что Александра так же быстро заведет друзей в новых для нее каналах коммуникаций — социальной сети и мессенджерах, и это общение станет комфортным и полезным для всех москвичей и гостей города».

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ, сказал: «Уровень автоматизации виртуального ассистента продолжает расти — на сегодня он составляет уже более 88%. С момента запуска в промышленную эксплуатацию «Александра» — такое имя для робота выбрали пассажиры — отвечает в среднем на 1254 вопроса в день, всего ассистенту задали более 45 тыс. вопросов. Мы продолжаем развитие проекта: технологии гибридной классификации — комбинация правил и машинного обучения, которые мы заложили в основу, позволяют непрерывно улучшать виртуального помощника, развивать лексику, количество тематик диалогов, учитывать актуальную повестку».

Виртуальный ассистент работает на платформе на основе искусственного интеллекта Chatnavigator группы ЦРТ. Робот интегрируется с системами Московского метрополитена, а благодаря интеграции с сервисами оперативно получает информацию, к примеру, о проводимых работах и закрытых станциях.

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