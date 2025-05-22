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ELMA 365 КЭДО

ELMA 365 КЭДО

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.05.2025 Low-code как стратегия: проектируем цифровую архитектуру для постоянно меняющейся бизнес-среды 1
12.12.2024 В ELMA365 упростили работу с электронными подписями благодаря решениям «Контура» 2
12.03.2024 ELMA365 КЭДО представили в зимнем релизе новый портал 2
24.10.2023 Как успешно внедрить кадровый электронный документооборот 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

ELMA 365 КЭДО и организации, системы, технологии, персоны:

ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
9594 2
1С-Битрикс - Bitrix 675 2
КИТ Консалтинг 7 1
BOAS - БОАС 13 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 1
Directum - Директум 1268 1
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MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 220 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 221 1
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ELMA 365 Low-code BPM 184 5
ELMA 365 CSP 17 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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