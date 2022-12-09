Каждый третий водитель боится штрафа за электронные права или страховку

С ноября 2022 г. автомобилисты могут перевести все документы в электронный формат, используя мобильное приложение «Госуслуги авто», и предъявлять инспектору ГИБДД только QR-код. По данным исследования группы «Ренессанс страхование», электронными документами чаще готовы воспользоваться женщины (почти втрое чаще мужчин). А самыми большими страхами перехода на онлайн-вариант документов стали штрафы, потеря мобильного устройства, плохое интернет-соединение и низкий уровень заряда батареи гаджета.

С осени 2022 г. у российских автовладельцев и водителей появилась возможность перевести все документы в электронный вид, используя мобильное приложение «Госуслуги авто», и предъявить сотруднику ГИБДД только QR-код. Тем не менее, треть россиян заявили, что никогда не слышали о таком праве (35%), а четверть автомобилистов (24%) захотели сделать это в ближайшее время. Только 15% водителей признались, что перешли на электронные версии документов с начала ноября 2022 г.

Подавляющее большинство автомобилистов (81%) выступают за активное развитие и внедрение электронного документооборота во всех сферах жизни. Самым важным документом, которому необходима электронная версия, респонденты считают полис ОСАГО (36%). Среди причин россияне называют экономию времени (31%) и избавление от необходимости возвращаться домой, когда нужен какой-либо документ (30%). Следом идет возможность иметь все важные «бумажки» под рукой (22%) и не искать документ, когда нужно заполнить какую-либо форму онлайн (19%).

Интересно, что о существовании еОСАГО не знает каждый второй респондент (41%), а полностью отказаться от бумажной версии не готовы 63% автомобилистов. Они продолжают распечатывать документы. Такое решение чаще всего продиктовано страхом перед инспектором ГИБДД (32%), так как тот может проигнорировать электронную версию и выписать штраф. На втором месте стоит опасение, что можно потерять мобильный телефон и все документы вместе с ним (23%). Остальными поводами для дополнительной распечатки документов стали невозможность загрузки страницы с QR-кодом (19%) из-за плохого интернет-соединения и разряженная батарея на телефоне (13%). Полностью отказаться от бумажного варианта смогли 38% автомобилистов.

«Мы четко видим рост популярности еОСАГО у автомобилистов. Россияне стали оформлять электронные полисы ОСАГО на 30% чаще в этом году по сравнению с предыдущим (рост еОСАГО за 11 месяцев 2021 г. против 11 месяцев 2022 г. по количеству полисов составил 31.5%). Мы связываем эту тенденцию с повышением доверия к финансовым услугам в онлайне в целом, а также с развитием онлайн продаж благодаря партнерам, агентам и посредникам», — отметил вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

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Больше всего любителей электронной документации на автомобиль живет в Санкт-Петербурге — доля от всех ответивших из города равна 87%. На втором месте Красноярск с долей в 66%, на третьем — Казань (59%).

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Группа «Ренессанс страхование» – диверсифицированная независимая страховая компания России, работающая на рынке 25 лет. В группу входят компании: «Ренессанс страхование», «Ренессанс жизнь», Budu и УК «Спутник – управление папиталом». В октябре 2021 г. группа провела публичное размещение акций на Московской бирже. Услугами «Ренессанс страхование» пользуются свыше 4 млн клиентов.