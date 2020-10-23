«Ренессанс жизнь» запустила систему PRM на платформе SalesForce с помощью GlowByte

В конце сентября 2020г. «Ренессанс жизнь» запустила в промышленную эксплуатацию систему PRM (Partner Relationship Management) на платформе SalesForce. Партнером, который осуществлял интеграцию, выступила компания GlowByte.

PRM – система управления взаимоотношениями с партнерами – служит решением глобальной бизнес-задачи: автоматизировать взаимодействие с партнерами (банками) и отслеживать эффективность работы продающих подразделений, которые курируют этих партнеров.

Система позволяет проверить факт прихода сотрудника на работу с помощью механизма check in/check out, вести трекинг задач сотрудников продающих подразделений, контролируя их загрузку, назначая ответственных, напоминая о просроченных задачах как сотруднику, так и его руководителю, а также мониторить количество проведенных встреч и делать вывод об эффективности работы сотрудников. Помимо этого, PRM формирует чек-листы, подгружает материалы по итогам проведенных встреч и отправляет их на выбранные адреса участников, что позволяет однозначно фиксировать договоренности. PRM также закрывает вопрос комплаенса: факт отправки чек-листа сотрудникам банка позволяет доказать, что было проведено соответствующее обучение страховому продукту для сотрудников банка-партнера.

Бизнес-применение системы не ограничивается автоматизацией, но также гарантирует бесперебойность обслуживания партнеров. В случае ротации сотрудников «Ренессанс жизнь» между разными географиями (например, перевод в другой офис) либо при увольнении PRM обеспечивает передачу территории и клиентов партнеров от сотрудника к сотруднику без потери качества работы с банком-партнером. Организационная структура внутри PRM – это своего рода разветвленное дерево всех региональных сотрудников «Ренессанс жизнь» и закрепленных за ними партнеров. Таким образом, новый сотрудник «Ренессанс жизнь» гораздо быстрее проходит адаптацию и не теряет историю коммуникации с банком-партнером, который он курирует.

PRM имеет как веб-версию, так и полноценный мобильный интерфейс, что удобно для сотрудников «Ренессанс жизнь», которые находятся не в офисе компании, а проводят выездные встречи в офисах банков-партнеров.

Диана Джанибекова, заместитель директора департамента-начальник управления по работе с банками «Ренессанс жизнь», сказала: «Выступая одним из стейкхолдеров проекта, я принимаю активное участие в формировании бизнес-требований и тестировании системы. PRM уже сейчас позволяет мне сравнивать сотрудников по количеству проведенных встреч и делать выводы об их эффективности. При ведении проекта мы следуем принципу создания минимальной ценности, внедрения этой ценности, сбора обратной связи от пользователей системы и постепенного расширения функционала. В частности, в планах запустить расширенный блок по отчетности. Когда в систему будет подтягиваться аналитика по продажам конкретных сотрудников, я смогу сравнить не просто встречи, а также количество и даже качество продаж после этих встреч. Таким образом, ценность PRM еще более возрастет».

Анастасия Журавлева, руководитель направления, компания GlowByte, сказала: Для компании “Ренессанс жизнь” это важный шаг в развитии. Внедренная система позволит выявить узкие места в процессах по работе с партнерами и устранить их, а также это дополнительная мотивация для менеджеров, работающих с партнерами. PRM служит не только удобству контроля руководителя, но и позволяет сотрудникам сравнивать свои достижения с достижениями коллег. Система также напоминает о днях рождения сотрудников партнеров, чтобы менеджер “Ренессанс жизнь” не забыл их поздравить. В следующий релиз мы запланировали двустороннюю синхронизацию встреч с Outlook, то есть система станет еще удобнее».