Онлайн продажи компании «Ренессанс страхование» увеличились на 30% по итогам первого полугодия

За первое полугодие 2024 г. группа «Ренессанс страхование» увеличила на 30% долю онлайн-продаж в структуре розничного бизнеса, при этом в новом бизнесе рост составил 44% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Главный вклад в рост онлайн-продаж внесли автострахование и ДМС. Рост премий новых клиентов по каско составил 54% за счет опережающего рынок спроса на онлайн-страхование и улучшения клиентского опыта. Сборы по новым клиентам ОСАГО увеличились на 75%, в том числе благодаря сервису онлайн-брокера: клиент может выбрать предложение среди крупнейших страховых компаний на сайте «Ренессанс страхование». При этом большинство клиентов (75%) останавливают свой выбор на «Ренессанс страхование».

Онлайн продажи ДМС выросли почти в 5 раз за счет расширения продуктовой линейки. Год назад «Ренессанс страхование» запустила продажи коробочного ДМС на сайте компании.

«Для нас главным приоритетом был и остается комфорт и удобство взаимодействия с компанией для клиента. Для этого мы постоянно работаем над созданием новых сервисов и улучшением существующих. Один из последних проектов – роботизация продления полиса ОСАГО. На сегодня уже 45% клиентов продлевают полис без участия сотрудника компании. В этом году мы продолжим развивать наши сервисы за счет новых высокотехнологичных разработок», – сказала вице-президент группы «Ренессанс страхование» Алия Валиуллина.