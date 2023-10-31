Россияне меняют технику раз в три года

Группа «Ренессанс страхование» и компания «Ситилинк», провели опрос и выяснили, что только в 2023 г. треть опрошенных (31%) увеличили свои траты на технику и электронику на 10-20%. Об этом CNews сообщили представители «Ренессанс страхование».

Износ прежней техники (53%), разочарование в старом девайсе (11%) и появление новых моделей гаджетов на рынке (9%), побуждают россиян постоянно покупать все новую и новую технику. Почти каждый второй (46%) опрошенный в 2023 г. отмечает, что увеличил свои траты на покупку техники и электроники, а треть из них (31%) считают, что количество потраченных средств увеличилось на 10-20%. Почти каждый второй россиянин признается, что привык обновлять свою технику раз в один-три года (47%). Чаще всего россияне тратят свои средства на смартфоны (68%), ноутбуки (26%) и телевизоры (22%).

«Чаще всего причинами обращений по страховым полисам становятся не трещины экрана или другие механические повреждения (на них приходится 41% всех случаев), а поломка из-за дефекта производителя (54,7% обращений). Также в топ-3 причин вошли повреждения жидкостью (4% случаев). Повреждения из-за перепада напряжения редки, это всего 0,13% происшествий», – сказао директор Департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра.

Пресс-служба «Ситилинк»: «В этом году покупатели чаще всего страхуют ноутбуки и телевизоры (первое и второе место). Для сравнения в прошлом году лидером по страхованию были смартфоны, ноутбуки были на втором месте. Самая популярная услуга — продленная гарантия на два года».

Каждый шестой (17%) отметил, что первые трещины и сколы на новом девайсе можно заметить уже через месяц после использования, а 2% — увидели их через неделю. Тем не менее, 71% опрошенных стараются относиться к технике довольно аккуратно, а первые дефекты появляются только по прошествии года (41%).

Покупка приходит в негодность чаще всего из-за невнимательности и небрежности. Устройства ломаются, так как их носят в кармане (36%), роняют на твердый пол (31%), случайно задевают (28%) или кладут в одну сумку с ключами (23%). Видимые повреждения вызывают у россиян чувство неудовлетворения (36%), вины (35%) и даже разочарования в себе (18%), поскольку техника была ценна (32%) и стоила очень дорого (24%).

Чтобы защитить себя от неприятных последствий своей неаккуратности. Россияне покупают защитные чехлы и пленки (59%), регулярно очищают девайс от пыли и грязи (26%), не используют гаджеты в ванной (20%), хранят технику в безопасных местах (16%) и устанавливают стабилизатор напряжения дома (7%).

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В опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в крупных городах России. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в октябре 2023 г.

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Группа «Ренессанс страхование» – диверсифицированная независимая страховая компания России, работающая на рынке 25 лет. В группу входят компании: «Ренессанс страхование», «Ренессанс жизнь», Budu и УК «Спутник – управление капиталом». В октябре 2021 г. группа провела публичное размещение акций на «Московской бирже». Услугами группы пользуются свыше 4 млн клиентов.

«Ситилинк» — сеть магазинов электроники и бытовой техники, на рынке с 2008 г. Продает порядка 111 тыс. наименований цифровой и бытовой техники, электроники. Сейчас у компании более 830 офлайн-магазинов и пунктов выдачи заказов в 62 регионах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров и серверов под заказ, аутсорсинг ИТ-инфраструктуры, монтаж систем видеонаблюдения, установка бытовой и климатической техники, услуги страхования, покупка товаров в лизинг и другие услуги.