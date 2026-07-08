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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 197293
ИКТ 15220
Организации 11696
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Искра Артем

СОБЫТИЯ


08.07.2026 2/3 россиян имеют финансовую подушку на непредвиденный случай, но ее размеры у всех сильно разнятся 1
27.11.2024 Исследование: 25% россиян становилось жертвами телефонных мошенников 1
02.02.2024 Большинство россиян готовы пользоваться разбитым девайсом из-за страха остаться без него 1
31.10.2023 Россияне меняют технику раз в три года 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Искра Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 773 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 3
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 222 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1881 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26576 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33222 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8455 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1394 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4585 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61266 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15373 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64399 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6367 1
FinTech - Банковская карта - Carding - Кардинг - Кардер - Скимминг - Skimming - Мошенничество с платежными картами - Мошенничество в банковской сфере - Хищение денежных средств 173 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2661 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26156 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10597 1
Электроэнергетика - Электропитание - Automatic Voltage Regulator, AVR - Автоматический регулятор (стабилизатор) напряжения - Dynamic Voltage and Frequency Scaling, DVFS - Динамическое масштабирование частоты и напряжения - Разрядник 68 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7509 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12833 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7507 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4417 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11711 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13006 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3393 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2585 1
Россия - РФ - Российская федерация 164900 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 391 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6462 3
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 758 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6125 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27083 2
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 316 1
Спам звонки - Голосовой спам - Телефонный спам - Нежелательные звонки - Рекламные звонки 132 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1133 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7484 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53094 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 978 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1175 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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