«Траффик» и «Ренессанс cтрахование» запустили цифровой сервис в сфере логистики

АО «Траффик», логистическая ИТ-платформа, и группа «Ренессанс страхование» разработали новый страховой сервис «Мультиполис». Об этом CNews сообщили представители платформы «Траффик».

Совместный продукт обеспечивает комплексное страхование грузов, включая не только традиционные риски (повреждение в ДТП, кража, вандализм, пожар, стихийные бедствия), но и мошенничество, непредвиденные простои на погрузке и выгрузке, непредъявление груза для перевозки или отказ грузоотправителя от заказа.

Оформление «Мультиполиса» в личном кабинете грузовладельца на платформе «Траффик» занимает всего несколько минут, и благодаря цифровизации процессов полис сразу направляется клиенту. Урегулирование претензий проводится в короткие сроки, до 5 дней, и требует минимального перечня документов.

«Мы уделяем внимание не только удобству услуги, но и прозрачности процессов. Ранее страхование зачастую оставляло за собой много вопросов из-за неуточненных условий. С нашим партнером — группой «Ренессанс страхование» — мы предложили рынку переосмысленный комплексный продукт, основанный на современном понимании рисков», — сказал генеральный директор АО «Траффик» Михаил Петров.

«При разработке нового сервиса мы ставили цель защитить владельца груза от максимального перечня рисков. На основе анализа big data была построена продвинутая модель, учитывающая возможные убытки по всей логистической цепочке. Теперь у грузовладельцев и перевозчиков есть быстрый и эффективный способ управлять рисками на всех этапах пути», — сказал вице-президент группы «Ренессанс страхование» Владимир Тарасов.

Стоимость страхования груза и финансовых рисков грузовладельца, благодаря в том числе автоматизации процессов, существенно ниже оформления классического разового полиса.

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На данный момент «Мультиполис» доступен только для грузовладельцев, но в ближайшее время ожидается его адаптация и для грузоперевозчиков.

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«Траффик» — цифровая логистическая платформа, которая соединяет надежных партнеров в ИT-экосистеме технологических решений для логистической отрасли. «Траффик» предоставляет экспертизу в сфере автоматизации управления логистикой. Компания специализируется на магистральных грузоперевозках с полной загрузкой машины. К системе уже подключилось более 10 тыс. грузоперевозчиков и пять тыс. грузовладельцев. За год на платформе было обработано более одного млн заявок.

Группа «Ренессанс страхование» — диверсифицированная независимая страховая компания России, работающая на рынке 25 лет. В группу входят компании: «Ренессанс страхование», «Ренессанс жизнь», Budu и УК «Спутник – управление капиталом». Группа имеет многолетний успешный опыт внедрения инноваций, создав цифровую платформу для всех ключевых сегментов страхования. Услугами группы пользуются свыше четырех млн клиентов.