«Ренессанс страхование» запустила проект по автоматизированному распознаванию рукописных документов при урегулировании

«Ренессанс страхование» совместно с компанией DBrain внедрила решение на основе технологий искусственного интеллекта по распознаванию и обработке рукописных и печатных документов. Проект стартовал в регистрации убытков каско и ОСАГО. В процессе – масштабирование на другие процессы урегулирования и виды страхования.

«Стратегия нашей компании – построение полностью цифрового процесса урегулирования убытков, быстрого и удобного для наших клиентов и сотрудников. И использование искусственного интеллекта обеспечивает принципиально новый опыт, – сказал вице-президент СК «Ренессанс страхование» Владимир Тарасов. – Мы уже успешно применяем ИИ технологии, например, при расчете стоимости ущерба автомобилей. На базе компьютерного зрения определяются пострадавшие детали и степень их повреждения, предсказываются скрытые повреждения и рассчитывается сумма убытка. Распознавание документов – еще одно перспективное направление использования ИИ. Специфика урегулирования в том, что мы имеем дело с большим количеством различных документов. Это и печатные версии (документы на автомобиль, паспорта, водительские удостоверения), и рукописные (извещения о ДТП, документы компетентных органов, заявления клиентов и т.п.). Теперь у нас появился инструмент, позволяющий эффективно работать со всеми типами документов. Основной эффект, который мы получили за счет внедрения нового решения – существенное снижение трудозатрат на ручную обработку документов и перенос данных в информационные системы. Соответственно, сокращаются операционные расходы, снижается риск ошибок, повышается скорость урегулирования, растет уровень сервиса и удовлетворенности клиентов».

«Наше решение обеспечивает скорость обработки документов в течение нескольких минут, с гарантированной точностью распознавания до 99%, – отметил Глеб Корнеев, директор по развитию бизнеса Dbrain. – Также важно отметить, что обработка данных алгоритмами проходит полностью на стороне заказчика, в строгом соответствии с 152-ФЗ. Таким образом, все данные клиентов заказчика обрабатываются внутри, они на 100% защищены от утечек и неправомерного использования».