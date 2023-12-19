Yandex Cloud представила новые голоса для синтеза речи в контакт-центрах

Облачная платформа Yandex Cloud представила 8 новых голосов с разными эмоциями в сервисе Yandex SpeechKit. Теперь компании смогут использовать в синтезе речи приветливую, строгую интонации или даже шепот. Это позволит компаниям-разработчикам менять окраску синтеза речи в зависимости от бизнес-сценария и повышать удовлетворенность клиентов и конверсию в голосовых каналах. Кроме этого, в сервисе появился новый параметр, который позволяет изменять высоту голоса.

Компании смогут выбирать оптимальный голос под бизнес-сценарий. Например, для опроса удовлетворенности использовать приветливую речь, а для сбора обратной связи о качестве услуг после жалобы клиента выбрать сопереживающую, серьезную интонацию голоса. По данным исследования разработчика голосовых роботов Tomoru, разные типы голосов влияют на конверсию продаж и на восприятие речевых коммуникаций клиентами. Так, женский голос лучше всего работает в рекрутинге — 68% конверсий, а мужской чаще используют в онлайн-образовании — 53% конверсий.

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Разнообразие голосов в Yandex SpeechKit позволило сделать диалоги роботов менее шаблонными, нативными. При создании новых голосов разработчики Yandex SpeechKit изменили не только работу модели машинного обучения, но и текстовую базу, которую использовали дикторы. Это позволило улучшить звучание голосов в вопросительных и восклицательных предложениях, которые являются сложной задачей для синтеза речи.

«Синтез речи — это популярная технология для автоматизации коммуникаций в контакт-центрах и не только. Нам, как разработчикам, важно в том числе, чтобы диалоги с голосовыми роботами были человечными и комфортными для обычных людей. В будущем мы планируем предоставлять пользователям еще больше новых голосов», — сказал Григорий Атрепьев, CPO облачной платформы Yandex Cloud.