Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Пользователю Новости поставщиков Интернет Веб-сервисы
|

Yandex Cloud усилила безопасность разработки приложений в облаке

Облачная платформа Yandex Cloud открыла общий доступ к сканеру уязвимостей Vulnerability Scanner. С помощью технологии пользователи платформы смогут эффективнее оценивать и улучшать уровень безопасности при разработке своих ИТ-проектов в облаке. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Сканер является частью сервиса для управления контейнерными образами Yandex Container Registry и настраивается с помощью веб-интерфейса. Это позволит специалистам по ИБ и DevOps не тратить время на настройку и поддержку продукта, за это отвечает Yandex Cloud.

Технология проверяет на наличие уязвимостей образы, в которых содержатся компоненты и зависимости, необходимые для корректной работы приложений. Затем происходит сравнение содержимого выбранного образа с крупнейшими общеизвестными базами уязвимостей. В итоге пользователь получает подробный отчет с выявленными проблемами безопасности и возможными исправлениями. Кроме этого, пользователи могут управлять настройками Vulnerability Scanner. Например, включать автоматический режим сканирования для всех новых образов. Также можно выбрать тип сканирования - использовать функцию для целого реестра или отдельных репозиториев. В будущем появится возможность включать Vulnerability Scanner по расписанию.

«Значимое количество наших пользователей разрабатывают приложения на облачной платформе, чтобы сокращать time-to-market и облегчать организацию разработки. Поэтому мы уделяем особое внимание тому, чтобы разработка на облачной платформе была не только быстрой и удобной, но и безопасной. Появление сканера уязвимостей внутри Yandex Cloud позволит эффективнее выстраивать DevSecOps - практики безопасной разработки», – сказал Григорий Атрепьев, директор по продуктам Yandex Cloud.

5 команд на 1 продукт: как X5 выстроила рабочие процессы от визуализации и прозрачных взаимосвязей до работы с блокерами, WIP-лимитов и аналитики
Бизнес-коммуникации

Согласно статистике базы данных уязвимостей Vulners, в среднем в день появляется более 70 новых уязвимостей безопасности. Так, в 2022 г. по статистике Национального института стандартов и технологий США NIST был установлен антирекорд — верифицировано 25 тыс. новых уязвимостей.

Первые шесть сканирований с помощью Vulnerability Scanner бесплатны, далее стоимость за один скан составит 13 руб. Сканер можно встраивать в пайплайн разработки в рамках сервиса для управления DevOps-платформой Yandex Managed Service for GitLab. Это поможет усилить встроенные в сервис функции безопасности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России запретят монополию App Store на приложения для iPhone. Закон уже написан

Мир перевернулся. Microsoft призвала не покупать компьютеры с Windows

Сбербанк выпустил «убийцу» ChatGPT, который правильно говорит по-русски

Конец Uber в России. Иностранный перевозчик изгнан из СП с «Яндексом»

В России местами отключило YouTube. Но власти ни при чем

Авторы «почты для параноиков» Proton Mail выпустили супернадежное хранилище паролей. Утечки ему не страшны. Россиян к нему не пустят

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM

Большая распродажа Dreame: какие пылесосы можно купить со скидкой

Лучшие ретро-консоли, которые можно купить сегодня: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще