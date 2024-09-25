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Yandex Cloud запустила AI Studio – единую платформу для разработки приложений на базе ИИ

Компания Yandex Cloud запустила платформу для создания приложений на базе искусственного интеллекта Yandex Cloud AI Studio. Она объединяет генеративные нейросети YandexGPT и YandexART, технологии синтеза и распознавания речи, интерактивную среду для обучения нейросетей и другие ML-решения компании. Единый интерфейс позволяет упростить разработку и ускорить запуск многофункциональных ИИ-приложений – например, виртуального ассистента, который понимает текстовые и голосовые запросы пользователей. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Также разработчики смогут писать значительно меньше кода для интеграции нейросетей между собой или в свои проекты – для этого они могут воспользоваться уже готовыми примерами кода из SDK-библиотеки, которая бесплатно доступна всем пользователям Yandex Cloud. Она также содержит набор коротких команд для работы с нейросетями, которые заменяют большие фрагменты кода.

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техника

«ML-технологии предоставляют нашим клиентам большие возможности продуктовой дифференциации – чтобы каждый из них мог создать что-то уникальное для рынка на базе ИИ. Для этого компании регулярно ставят эксперименты с ИИ, и их успех во многом зависит от скорости выхода на рынок. Мы создали единую AI-платформу, которая упрощает внедрение машинного обучения в продукты, чтобы клиенты могли сконцентрироваться на их развитии и бизнес-логике, а не технической реализации», – сказал директор по продуктам Yandex Cloud Григорий Атрепьев.

Также на платформе уже доступен AI Playground – сервис для тестирования ML-моделей в режиме диалога. Пользователи могут общаться YandexGPT и YandexART как в мессенджере: с ними можно вести одновременно несколько диалогов, в каждом из которых сохраняется история обращений. AI Playground позволяет оценить возможности нейросетей и подобрать оптимальные промпты и настройки моделей перед их интеграцией в свои проекты. В будущем в сервисе будут доступны и другие ML-технологии, в том числе модели для синтеза и распознавания речи Yandex SpeechKit.

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