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Yandex Cloud откроет компаниям доступ тестированию к YandexGPT для бизнеса

YandexGPT (YaLM 2.0) стала доступна для тестирования на облачной платформе Yandex Cloud. Компании могут подать заявку и получить доступ к нейросети нового поколения для создания чат-ботов и умных помощников, генерации, структурирования и суммаризации текстовой информации и других задач бизнеса.

В заявке на тестирование пользователю необходимо описать задачу, которую компания хочет решить с помощью YandexGPT. Так команда Yandex Cloud сможет оценить, подходит ли текущая версия технологии в качестве решения. На этапе закрытого превью доступ к сервису получит ограниченное количество пользователей.

С июля 2023 первые пользователи смогут протестировать сервис для решения актуальных бизнес-задач и совместно с командой Yandex Cloud определить наиболее значимые бизнес-сценарии для развития YandexGPT на облачной платформе.

Компаниям будет доступно два режима использования нейросети нового поколения на платформе Yandex Cloud: YandexGPT Playground и YandexGPT API. Playground (UI) подходит, чтобы протестировать сервис для решения бизнес-задач. В этом режиме удобно оценить качество ответов, изучить взаимодействие с сервисом, чтобы затем настроить его для работы в продукте. YandexGPT API позволяет в тестовом режиме интегрировать сервис в приложения.

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«Мы в Yandex Cloud всегда стремимся добавлять на нашу облачную платформу самые новые технологии, которые помогают решить бизнес-задачи компаний. При этом для нас важно в партнерстве с пользователями развивать их так, чтобы они соответствовали задачам клиентов и приносили пользу их бизнесу. Возможность тестирования YandexGPT на платформе Yandex Cloud – еще один важный шаг в этом направлении», – отметил директор по продуктам Yandex Cloud Григорий Атрепьев.

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