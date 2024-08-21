Yandex Cloud открыла доступ к сервису для хранения, обработки и трансляции видео для бизнеса

Облачная платформа Yandex Cloud запустила сервис для хранения, обработки и трансляции видео Cloud Video. С его помощью компании смогут, например, встраивать обзоры и отзывы о продуктах на сайты или в веб-приложения, размещать образовательный контент на LMS-платформах, а также проводить онлайн-трансляции на сотни тысяч зрителей с минимальной задержкой. Сервис уже доступен бесплатно в режиме технического тестирования и предоставляется ограниченному числу пользователей по запросу. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

В Cloud Video компания может самостоятельно управлять доступом к контенту. Например, предоставлять видео только для корпоративного использования внутри организации. Также можно анализировать статистику просмотров пользователей и визуализировать данные в сервисе Yandex DataLens.

Cloud Video поддерживает все популярные форматы видеофайлов. В сервисе доступны транскодинг — корректировка качества видео в зависимости от скорости интернета пользователя. Кроме этого, в Cloud Video пользователь по запросу может подключать функцию перевода в режиме реального времени и добавлять автоматически генерируемые субтитры.

«Для нас важно предоставлять качественную видеоинфраструктуру, которая будет соответствовать запросам пользователей и стандартам надежности и безопасности облачной платформы. Весь контент, загружаемый в Cloud Video, хранится в защищенном масштабируемом хранилище, мы предоставляем возможность интеграции с другими сервисами Yandex Cloud. При этом консоль сервиса понятна и для не технических специалистов», — сказал Григорий Атрепьев, CPO облачной платформы Yandex Cloud.

Cloud Video разработан на базе видеоплатформы «Яндекса», которую компания запустила в 2016 г. для использования во внутренних продуктах. «Кинопоиск» использует ее для поддержки высоконагруженных онлайн-телеканалов и трансляций спортивных событий, а «Маркет» применяет технологию для поддержки коротких видео с обзорами товаров на главной странице мобильного приложения и карточках продавцов.

Для разработки технологии специалисты использовали платформу для хранения и обработки больших объемов данных YTsaurus и СУБД Yandex Managed Service for ClickHouse и собственное S3-хранилище. Сервис способен выдерживать высокие нагрузки с минимальной задержкой за счет собственного CDN, который обеспечивает быструю доставку контента пользователям.