«Яндекс» открывает доступ к YandexGPT API для всех пользователей

«Яндекс» открывает доступ к YandexGPT API через облачную платформу Yandex Cloud для всех пользователей в режиме превью. Также облачная платформа запускает программу грантов Yandex Cloud Boost AI. Технологические компании смогут получить 1 млн руб. на использование YandexGPT API для создания чат-ботов и умных помощников, генерации, структурирования и суммаризации текстовой информации в бизнес-приложениях и веб-сервисах. Кроме этого, пользователи получат консультации архитекторов по работе с нейросетью нового поколения и скидку на дальнейшее использование YandexGPT API.

Теперь YandexGPT API тарифицируется и у него появились новые технологические возможности. В YandexGPT API стала доступна большая модель в асинхронном режиме, которая лучше справляется с решением сложных текстовых задач. Она подойдет, например, для аналитики аудиозаписей. При этом в сервисе остается доступна и более простая модель для задач, где требуется выполнение запросов в режиме реального времени. Это ответы на поисковые запросы или вопросы пользователей.

Также эксперты платформы собрали библиотеку промтов по наиболее популярным для бизнеса сценариям использования нейросети. Промты – готовые текстовые запросы к нейросети, которые позволяют упростить и ускорить работу с конкретными GPT-сценариями. Например, сгенерировать заголовки по содержанию или написать рекламное объявление.

К сервису со всеми новыми возможностями бизнес может получить бесплатный доступ в рамках программы Yandex Cloud Boost AI. Для участия компании нужно разрабатывать свой технологический продукт, а сам проект должен быть на стадии MVP и выше. Кроме этого, важно, чтобы у бизнеса была готовая задача для использования YandexGPT API.

Откровенно о CRM: на что обратить внимание при выборе системы Цифровизация

«По итогам тестирования и первых пилотов компаний с YandexGPT API мы увидели большой интерес и потенциал применения технологии. Бизнес использует нейросеть не просто для автоматизации отдельных бизнес-процессов, а для разработки ИТ-продуктов. Новая программа Yandex Cloud Boost AI позволит компаниям создавать еще более сложные и комплексные проекты с применением YandexGPT. Мы, в свою очередь, готовы делиться экспертизой, чтобы time-to-market таких проектов был максимально коротким, а применение – наиболее эффективным», – отметил CPO Yandex Cloud Григорий Атрепьев.

В процессе тестирования к YandexGPT API компании подали более 20 тыс. заявок, больше всего – ИТ, ритейл и банки. Так, например, онлайн-сервис для бизнеса «Битрикс24» встроил YandexGPT в своего ИИ-ассистента CoPilot. Технология поможет пользователям в десятках сценариев – она доступна в таких инструментах «Битрикс24» как CRM, «Лента новостей», «Чаты», «Задачи», «Почта» и «Сайты». Инструмент сделает всю работу за сотрудника – расшифрует запись разговора с покупателем, заполнит детали заказа, напишет пост, поставит задачу, отредактирует текст. Торговая сеть Ralf Ringer использует решение Smart-Reply.AI со встроенным YandexGPT API. С его помощью компания автоматически отвечает на вопросы клиентов на маркетплейсах и комментирует отзывы о товарах. А сервис Dasha.AI тестирует YandexGPT API для автоматизации голосовых сценариев в колл-центрах. Нейросеть помогает размечать телефонные запросы клиентов и формировать роботам наиболее релевантные ответы на вопросы.