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Yandex B2B Tech Yandex.Cloud Postbox



24.01.2025 Нотификации в бизнесе: как упростить жизнь разработчикам, не теряя прибыль 1
27.09.2023 Yandex Cloud запускает сервис для отправки транзакционных писем Yandex Cloud Postbox 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Yandex B2B Tech и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7351 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 966 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
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Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Cloud Logging 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336354, в очереди разбора - 772336.
Создано именных указателей - 166627.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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