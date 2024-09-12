Microsoft дали отпор. «Яндекс» создал замену Copilot, которая пишет код за программиста на Python, С++ и Java. Видео

«Яндекс» работает над собственным ИИ-ассистентом программиста, в обязанности которого войдет помощь в написании программного кода. Заявка на регистрацию товарного знака уже подана. Это будет российский аналог сервиса Copilot сбежавшей из России Microsoft. Copilot известен тем, что ворует чужой код и выдает его за свой. Новинка «Яндекса» будет доступна бесплатно, но только в режиме тестирования

Copilot по-русски

Отечественный интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о создании собственного ассистента программиста – аналога Copilot американской Microsoft. Проект носит название Yandex Code Assistant.

В настоящее время «Яндекс» уже обратился в Роспатент с заявкой на регистрацию товарного знака Yandex Code Assistant, пишет «Коммерсант».

Как сообщили CNews в «Яндексе», новый сервис позволит разработчика «по фрагменту кода сгенерировать наиболее вероятное его продолжение», что в итоге «поможет упростить написание и редактирование кода и ускорить продуктовую разработку в компаниях. По заявлению представителей «Яндекса», помощник был протестирован «тысячами разработчиков «Яндекса», 60% из которых стали постоянными пользователями сервиса». В настоящее время Yandex Code Assistant доступен на бесплатной основе в режиме тестирования на облачной платформе Yandex Cloud. Чтобы не состоящим в штате «Яндекса» программистам получить к нему доступ, нужно подать заявку, но количество мест ограничено.

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Yandex Cloud. Это российский конкурент Amazon Web Services, Google Cloud и Microsoft Azure, которые постепенно выгоняют российских корпоративных пользователей с марта 2024 г.

«Yandex Code Assistant станет частью платформы для создания, развертывания и сопровождения цифровых продуктов, где мы предоставим еще больше инструментов для специалистов», – сказал CNews Григорий Атрепьев, CPO облачной платформы Yandex Cloud.

Как долго будет длиться «режим тестирования», и кто из программистов получит к нему доступ, в «Яндексе» не уточнили. Пока известно лишь, что новое детище «Яндекса» получит совместимость с «популярными редакторами кода», о чем сообщил изданию Григорий Атрепьев. Какие именно редакторы кода в «Яндексе» считают популярными, он не рассказал.

Готовый код за доли секунды и для всех

Представители «Яндекса» отметили, что в 95% случаев Yandex Code Assistant способен сгенерировать продолжение кода всего лишь приблизительно за 400 миллисекунд. При этом почти нет разницы, какой язык программирования предпочитает разработчик – новый ассистент поддерживает все наиболее популярные.

К моменту выхода материала помощник «Яндекса» умел генерировать код как минимум на C++, Go, Java, Kotlin и Python, но это лишь часть поддерживаемых языков. Полный их список к моменту выхода материала в открытом доступе представлен не был – известно лишь, что их более 30.

Пример работы нового Yandex Code Assistant

Генерация кода, судя по всему, осуществляется в облаке, поскольку, по словам представителей «Яндекса, работа Yandex Code Assistant «не нагружает ресурсы локальных машин».

Для оценки качества и улучшения работы сервиса ИТ-специалисты «Яндекса» разработали особую метрику, которую назвали «счастье пользователя». Она учитывает, насколько длинной была принятая разработчиком подсказка кода, количество принятых и отклоненных подсказок кода и не только. За счет работы с новой метрикой специалистам удалось в разы увеличить количество разработчиков, которые регулярно пользуются сервисом.

Слишком много конкурентов

Это уже не первая попытка россиян импортозаместить американский Copilot – Сбербанк, к примеру, в сентябре 2023 г. показал собственного ИИ-ассистента GigaCode, а в декабре 2023 г. открыл ранний доступ к нему внешним разработчикам. В июне 2024 г. компания MTS AI («дочка» МТС) запустила ИИ-сервис Kodify, который способен самостоятельно генерировать и дополнять компьютерный код.

При этом в активе Сбербанка с лета 2024 г. присутствует собственная интегрированная среда разработки (integrated development environment – IDE) GigaIDE, в которой реализована поддержка ИИ-технологий написания кода. В случае с «Яндексом» пока нет точных данных, собирается ли он создавать собственную интегрированную среду разработки.

И в целом пока нет данных, какие еще сервисы «Яндекс» намерен создать для упрощения разработчикам процесса написания программ. Частично свет на это проливает список открытых в корпорации вакансий, на который обратил внимание «Коммерсант». «Яндекс» набирает специалистов для создания сервисов проверки анализа (Code Review) и автоматической аннотации кода (Auto Documentation).

Между тем, наличие интегрированной среды разработки – очень важный фактор для российских программистов. «Сложно говорить о какой-либо экосистеме таких сервисов без ее ключевой составляющей в виде IDE», – сказал «Коммерсанту» директор по продукту Just AI Глеб Обломский. Он отметил, что основную ценность ИИ-помощников программисты видят даже не в генерации кода, а в их удобном интерфейсе.

Три с половиной года ожидания

Премьера оригинального Copilot состоялась в июле 2021 г. Microsoft встроила его в принадлежащий ей с 2018 г. репозиторий программного кода GitHub и поначалу предоставила бесплатный доступ к его возможностям, а через некоторое время стала брать за его пользование деньги.

Основу Copilot составляют нейросетевые технологии компании OpenAI, которую Microsoft весьма щедро спонсирует. Также Microsoft ищет (и находит) самые разные способы сделать россиянам больно в рамках санкций Запада, и один из них связан с Copilot – в России этот сервис по умолчанию недоступен.

Таким образом, ИИ-помощник программиста за авторством «Яндекса» увидит свет спустя приблизительно три с половиной года с момента запуска Copilot. Сервис американской корпорации, со временем превратившийся в полноценного виртуального помощника и навлекший на себя ненависть миллионов людей по всему миру, известен тем, что часто не генерирует код, а просто ворует его из репозиториев других разработчиков, после чего выдает его за свой. Для Microsoft это вылилось в коллективный иск программистов на миллиарды долларов,