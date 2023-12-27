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Цифровизация ИТ в банках
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ИИ-ассистент Сбербанка для написания программного кода GigaCode стал доступен внешним разработчикам

Сбербанк открыл ранний доступ к персональному ИИ-ассистенту разработчика — сервису GigaCode. GigaCode поможет в режиме реального времени по фрагменту кода сгенерировать наиболее вероятные его продолжения непосредственно в среде разработки. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Решение поддерживает более 15 языков программирования (Java, Python, JavaScript, TypeScript, C/C++ и другие), а также совместимо со множеством популярных редакторов и интегрированных сред разработки (IDEA, PyCharm, VSCode, Jupyter и другие). Среди остальных функций сервиса: расширенная кодогенерация, семантический поиск по коду, поиск некоторых типов уязвимостей и многое другое.

GigaCode развивается в синергии c сервисом GigaChat с точки зрения используемых технологий, моделей, процессов и подходов. Под капотом GigaCode находятся нейросетевые модели, которые обучены на больших корпусах исходного кода и специализируются на определенных задачах разработки.

Оставить заявку на ранний доступ к сервису можно на сайте gigacode.ru

Андрей Белевцев, старший вице-президент, СТО, руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «Как обещали ранее, сегодня мы открыли внешним разработчикам доступ к GigaCode. В «Сбере» уже несколько тысяч специалистов ежедневно работают с этим сервисом и наши расчеты показывают, что он на 25% ускоряет процесс разработки кода. Уверен, что GigaCode станет универсальным ИИ-ассистентом для огромного числа ИТ-специалистов, который может избавить их от выполнения рутинных и однотипных операций».

Александр Ежов, С3 Solutions — о состоянии рынка и технологических трендах в ИТ-кондиционировании
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