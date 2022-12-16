Любимая разработчиками Linux, FreeBSD и LibreOffice система отслеживания ошибок восстанет из пепла, если найдет программистов на Perl

Bugzilla жива

Популярная система отслеживания ошибок Bugzilla после длительного перерыва вскоре вновь начнет получать обновления. Об этом заявил главный разработчик проекта Дэйв Миллер (Dave Miller) в блоге Bugzilla. У специалиста, по его собственному признанию, наконец-то появилось достаточно свободного времени – в связи с некими «переменами в жизни», которое он готов посвятить проекту.

Последний стабильный релиз Bugzilla – версии 5.0.6 – увидел свет почти три года назад – в феврале 2019 г. В своем сообщении Миллер признается, что практически не принимал участия в жизни проекта в течение продолжительного периода времени.

Более того, он стремился избавиться от бремени лидера проекта, но безуспешно: «За последние 10 лет я дважды пытался передать контроль над проектом кому-то еще». Всякий раз, когда выбранный кандидат уже был готов принять «бразды правления», у него внезапно появлялась новая работа, которая лишала его возможности заниматься Bugzilla.

Систему отслеживания багов Bugzilla «оживят»

По словам Миллера, за последние пять-шесть месяцев, он уделил Bugzilla больше времени, нежели за 5-6 лет суммарно. В частности, разработчик похвастался тем, что сумел решить некоторые проблемы с инфраструктурой проекта. К примеру, ему удалось починить IRC-бота, который утратил работоспособность из-за использования устаревших библиотек SSL. Кроме того, создан отдельный непубличный Git-репозиторий для приема исправлений в области безопасности.

Краткая история проекта

Bugzilla – система отслеживания ошибок с веб-интерфейсом. Исходный код системы распространяется на условиях свободной лицензии Mozilla Public License (MPL). Первоначально основным языком проекта был TCL, однако впоследствии систему переписали на тогда еще популярном Perl.

Bugzilla была разработана для проекта Mozilla.org в 1998 г. в качестве замены внутренней системе багтрекринга в компании Netscape Communications. До сих пор проект находится под крылом Mozilla Foundation, которая продолжает дело Netscape, в частности, развивая браузер Firefox, являющийся «родственником» знаменитого Netscape Navigator. С июля 2001 г. во главе Bugzilla находится Дэйв Миллер.

По данным официального сайта проекта, системой багтрекинга Bugzilla пользуются «сотни тысяч» организаций. В их числе – разработчики ядра Linux – Linux kernel (Kernel.org), Apache Foundation, разработчики офисного пакета LibreOffice и браузерного движка WebKit, операционной системы FreeBSD и даже корпорация Oracle.

Разработчики Bugzilla сосредоточены на функциональности работы с ошибками, однако признают признает, что в теории система могла бы обзавестись иными, более обширными возможностями и конкурировать с другими современными продуктами вроде Jira (Atlassian), Launchpad (Canonical) или YouTrack (JetBrains).

Александр Губинский, Самараавтожгут: Как мы получали грант на внедрение компьютерного зрения Поддержка ИТ-отрасли

«Хотя в коде существует потенциал для превращения Bugzilla в систему тикет-систему технической поддержки, инструмент управления задачами или инструмент управления проектами, мы должны сосредоточиться на задаче разработки системы для отслеживания дефектов программного обеспечения», – говорится на сайте проекта.

Не самый очевидный выбор

Как отмечает Devclass, несмотря на впечатляющий список пользователей, Bugzilla на сегодняшний день – далеко не очевидный выбор для ищущих бесплатную систему багтрекинга. Принадлежащий Microsoft с июня 2018 г. GitHub, к примеру, достаточно хорошо справляется с этой задачей. При этом он, в отличие от Bugzilla, доступен в виде веб-сервиса и даже на бесплатном тарифе предлагает весьма солидную функциональность.

Есть у Bugzilla и не вполне очевидная проблема: кодовая база проекта написана на языке Perl, который сегодня не в фаворе у программистов. Таким образом, привлечение сторонних разработчиков к работе над системой оказывается для лидеров проекта непростой задачей.

В рейтинге востребованности языков программирования TIOBE за декабрь 2022 г. Perl удостоился 18 позиции с оценкой популярности в 0,78%. Интерес к этому языку программирования продолжает падать: в сравнении с декабрем 2021 г. данный показатель уменьшился на 0,18%.

Грантовая поддержка цифровизации российских компаний будет продолжена Поддержка ИТ-отрасли

Выше Perl в рейтинге расположились Ruby, Object Pascal, Go, PHP, Switft и язык ассемблера. Язык Java впервые выбыл из первой тройки.

Дэйв Миллер в своем сообщении призывает энтузиастов помочь проекту с документацией, аудитом и устранением ошибок в Bugzilla. Он также обращается к руководству компаний, использующих систему в своей деятельности, с просьбой позволить сотрудникам помочь проекту за счет бизнеса.