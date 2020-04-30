Выпущен новый SDK для микропроцессора Baikal-M

Baikal Electronics объявила о доступности для скачивания новый релиз SDK для микропроцессора Baikal-M (BE-M1000) - SDK-M-4.2.

Новая версия SDK содержит следующие основные изменения.

Устранены все известные ошибки, улучшен интерфейс на этапе загрузки операционной системы, добавлена видеоконсоль с поддержкой USB клавиатуры и мыши; добавлена возможность загрузки с USB носителей; улучшены параметры видео на HDMI интерфейсе до 2560x1440@60Hz; добавлена поддержка интерфейсов eMMC/SD и SMBus; добавлена поддержка материнской платы MB-M1.0 (форм-фактор Mini-ITX) для работы всех 8 ядер ARM Cortex-A57 на тактовой частоте 1,5 ГГц с использованием до 32 ГБ памяти DDR4-2400.

Все изменения в Linux kernel 4.9.216 также были интегрированы в SDK.