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В России состоялся запуск OpenScaler – сообщества разработчиков новой свободно распространяемой отечественной операционной системы с открытым исходным кодом

Сообщество ставит перед собой цель создать операционную систему enterprise-уровня, отвечающую как требованиям крупных российских компаний и государственных структур, так и требованиям, предъявляемых к продуктам такого класса в мире.

Большое внимание будет уделяться развитию экосистемы, в частности, работе с отечественными производителями программного и аппаратного обеспечения, ведущими академическими и научными учреждениями и профессиональными сообществами. Об этом CNews сообщили представители «Скала^р»

OpenScaler основано независимой командой разработчиков и экспертов в области операционных систем enterprise-уровня, построенных на базе свободно распространяемого ПО. Ключевым продуктом сообщества станет некоммерческий дистрибутив openScaler OS.

openScaler OS — доработанная версия дистрибутива openEuler, китайского open-source проекта, управляемого некоммерческой организацией OpenAtom Foundation в Китае, сходной с международными организациями Linux Foundation и Apache Software Foundation. Сообщество openEuler является крупнейшим сообществом разработчиков ОС в Китае и включается в себя более 700 тыс. пользователей, более 12 тыс. коммитеров и более 9000 репозиториев. На базе openEuler уже создано более 10 коммерческих дистрибутивов, которые внедряются в крупнейших компаниях Китая, включая China Construction Bank, China Post, China Mobile и др.

В основе openScaler OS будет лежать дистрибутив GNU/Linux, который является представителем «классического» семейства дистрибутивов Red Hat/CentOS. Российская версия унаследовала от openEuler полную совместимость с западными решениями enterprise-уровня, а также множество технологических инноваций от китайского проекта. В частности, обновление ядра на работающей системе, инфраструктуру контейнеров iSulad, платформу виртуализации StratoVirt, secGear и secPaver для обеспечения максимальной безопасности и A-Tune для автоматического обновления конфигурации ОС в зависимости от профиля нагрузки. Обеспечивается поддержка различных аппаратных архитектур, в т.ч. ARM, RISC-V, X86.

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Создание сообщества поддержала компания «Скала^р», обладающая многолетним опытом разработки программно-аппаратных комплексов для высоконагруженных систем высокой доступности на основе программного обеспечения с открытым исходным кодом.

«Мы достаточно давно изучаем экосистему openEuler. Наиболее интересными для нас являются решения, позволяющие вывести эксплуатацию комплексов на принципиально новый уровень за счет динамической оптимизации и адаптивной идентификации отклонений. Подобные идеи уже реализованы в системе управления “Скала^р”, мы планируем ее дальнейшее активное развитие и приветствуем запуск российского сообщества OpenScaler», — сообщили представители компании «Скала^р».

По мнению представителей сообщества OpenScaler, отечественный дистрибутив подобного класса станет важной составной частью программы импортозамещения критической информационной инфраструктуры в России, внесет существенный вклад в укрепление государственного технологического суверенитета и позволит создать коммерческие продукты, которые будут восстребованы как в России, так и за ее пределами.

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