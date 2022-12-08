Открытое сообщество разработчиков OpenScaler представило первую версию локализованного дистрибутива openEuler для архитектуры ARM

Релиз дистрибутива OpenScaler для архитектуры ARM, как и предыдущий, для архитектуры X86_64, основан на версии openEuler 22.09 и включает в себя все нововведения последнего: поддержку русской локализации и расширенную пакетную базу. Об этом CNews сообщили представители OpenScaler.

Загрузить дистрибутив и ознакомиться с его основными технологическими преимуществами можно на сайте сообщества OpenScaler.

Также до конца 2022 г., по заверениям представителей сообщества, для двух выпущенных версий дистрибутива будут созданы отдельные программные репозитории (для x86_64 и ARM архитектур) с целью развития программной экосистемы дистрибутивов и учета требований в программных решениях крупных коммерческих компаний и государственных структур, а также запросов самих конечных пользователей и членов сообщества дистрибутива.

Специально с целью сбора данных о требуемых в составе дистрибутива программных решениях, на сайте сообщества была запущена форма «Запрос на добавление пакета в дистрибутив».

Планируется, что наличие поддержки нескольких ключевых серверных архитектур, а также постоянное увеличение доступных программных решений для дистрибутива OpenScaler, позволит создать унифицированную экосистему для обеспечения работоспособности ключевых mission-critical сервисов крупных дата-центров и коммерческих компаний.

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OpenScaler OS — доработанная версия дистрибутива openEuler, китайского open-source проекта, управляемого некоммерческой организацией OpenAtom Foundation в Китае. Сообщество openEuler является крупнейшим сообществом разработчиков ОС в Китае и включает в себя более 700 тыс. пользователей, более 12 тыс. коммитеров и поддерживает более 9000 репозиториев. На базе OpenEuler уже создано более 10 коммерческих дистрибутивов, которые внедряются в компаниях Китая, включая China Construction Bank, China Post, China Mobile и др.