«Автотека» совершенствует отчеты с помощью ИИ

«Автотека», сервис онлайн-проверки истории автомобилей (проект «Авито»), представил масштабное обновление дизайна и функционала отчетов, направленное на то, чтобы сделать выбор авто с пробегом еще прозрачнее, в том числе для автолюбителей без опыта. Теперь благодаря интеграции большой языковой модели A-Vibe в аналитику данных отчеты стали проще, удобнее и информативнее. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В основе нового дизайна лежит переработанная структура и навигация, данные в отчете представлены в более удобной и наглядной форме, что делает их интерпретацию проще и быстрее. Теперь пользователи могут быстро находить нужную информацию благодаря сводке, в которой собрана ключевая информация об автомобиле. Она помогает пользователю ориентироваться в отчете, экономит его время и усилия. При необходимости можно перейти на страницу с более детальными сведениями по каждому из пунктов в сводке.

Масштабные изменения затронули и блок, содержащий информацию о ДТП и происшествиях: в отчетах появилась единая интерактивная схема повреждений на основе сведений из базы данных ГИБДД, страховых компаний и сервисных центров. Она позволяет сразу видеть, какие элементы кузова были затронуты в ДТП или ремонте, и переходить к детальной информации внутри отчета. Это стало возможным благодаря интеграции нейросети A-Vibe от «Авито», которая была адаптирована для генерации и обработки данных «Автотеки».

Для анализа данных о повреждениях и ремонтах применяется сервис на базе собственной большой языковой модели «Авито» (LLM) A-Vibe. Этот сервис обрабатывает текстовые описания расчетов ремонта, кузовных работ и других событий, поступающих из нескольких источников, включая страховые компании, сервисные центры и ГИБДД. На основе полученных данных сервис автоматически генерирует коды повреждений, соответствующие одной из 16 частей автомобиля, после чего они наносятся на схему ДТП, что позволяет визуализировать всю историю повреждений транспортного средства. Ранее информация отображалась лишь частично: на схему переносились только данные от ГИБДД. Остальные сведения предоставлялись в виде текстового блока в отчете, что затрудняло их восприятие. Новая технология объединяет все доступные данные в едином формате, создавая наглядную визуальную картину. Пользователь может видеть на схеме все значимые события – от аварий до ремонтов. При необходимости можно получить подробное описание каждого повреждения, кликнув на соответствующую отметку на схеме.

Все данные, которые ранее были доступны в отчетах «Автотеки», остаются и в новой версии. Пользователи по-прежнему смогут узнать о количестве владельцев, истории обслуживания, пробеге, страховых выплатах, юридической чистоте и других важных фактах из истории автомобиля, информация о которых поступает более чем из двух тыс. источников, в том числе и закрытых. Все отчеты на «Авито Авто» уже получили новый дизайн, а в ближайшее время он станет доступен всем пользователям «Автотеки».

«Мы стремимся сделать процесс покупки автомобиля максимально прозрачным, безопасным и комфортным для каждого пользователя, постоянно внедряем инновационные технологии, чтобы улучшить пользовательский опыт, сократить время, которое тратят автолюбители на выбор и покупку машины. Новый интерфейс отчета дает возможность быстро сориентироваться в больших объемах информации, которые мы получаем из нескольких тысяч источников. Он все больше становится помощником и для тех, кто не обладает специальными знаниями, и для профессионалов в области покупки и продажи машин. Мы уже видим, что пользователи позитивно оценили технологические нововведения и историю авто через «Автотеку» проверяют все чаще, и это значит, что мы двигаемся в верном направлении. В дальнейшем мы продолжим совершенствовать наши технологии, которые будут помогать пользователям принимать взвешенные решения и чувствовать себя уверенно на каждом этапе выбора автомобиля», — сказал Дмитрий Крылов, руководитель продукта «Автотека».