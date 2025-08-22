«Авито Работа»: каждый пятый россиянин когда-либо использовал платную подписку на ИИ-сервисы

По данным «Авито Работы», 22% работающих россиян уже пользуются или хотя бы однажды пробовали платные подписки на сервисы с искусственным интеллектом, при этом средние расходы на такие сервисы составляют около 5700 руб. в месяц. Еще 18% опрошенных пользовались только бесплатными версиями нейросетей, а 17% планируют попробовать платную подписку в будущем. Такие результаты показал свежий опрос, проведенный среди более чем 6000 работающих россиян. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Активнее всего ИИ используют молодежь и высококвалифицированные специалисты

Анализ показал связь между возрастом и готовностью платить за сервисы на базе ИИ. Среди молодых специалистов 18–24 лет доля тех, кто когда-либо использовал платные подписки, достигает 38%, среди работников 25–34 лет — 28%, в то время как среди респондентов от 45 до 54 лет и 65+ этот показатель достигает 15%, а среди опрошенных в возрасте от 55 до 64 лет — всего 11%. Среди молодых респондентов 18–24 лет (26%) и 25-34 лет (22%) также значимо выше доля тех, кто пользуется бесплатными сервисами, по сравнению с респондентами от 45 до 64 лет (14%) и 65+ (10%).

Чаще всего среди разных групп профессий платной подпиской пользовались топ-менеджеры (50%), руководители отделов (28%) и высококвалифицированные офисные специалисты (27%). Причем представители топ-менеджмента в среднем платят за ИИ-сервисы больше остальных — около 10700 руб. ежемесячно.

Для чего платят за подписку

Чаще всего ИИ применяют для решения личных задач — от быта до планирования (40%), обучения (36%), рабочих задач (34%) и генерации контента, включая тексты и изображения (34%). Чуть реже с его помощью решают карьерные вопросы (18%) и задачи по программированию (15%).

«Мы видим, что у разных профессиональных групп разные мотивы: топ-менеджеры чаще используют подписки на ИИ для автоматизации задач и анализа данных (48%), руководители подразделений — для личных задач (47%) и генерации контента (43%), а работники физических профессий — для решения личных (41%) и карьерных вопросов (27%). В рекрутинге, например, автоматизируются рутинные задачи: HRMOST — сервис для автоматизации HR-процессов — ускоряет массовый подбор: чат-боты проверяют соответствие кандидатов базовым требованиям вакансии, экономя до 70% времени рекрутеров. Тренд очевиден: ИИ перестает быть узкопрофильной компетенцией и становится незаменимым навыком для многих профессий», — отметил Дмитрий Королев, директор HR-Tech в «Авито».

Качество превыше скорости и цены

При выборе платных ИИ-инструментов россияне в первую очередь обращают внимание на точность и качество ответов — этот критерий важен для 48% пользователей. Скорость работы (41%) и доступная цена подписки (40%) занимают вторую и третью позиции по значимости. 34% респондентов ценят специализацию под конкретную сферу деятельности, а конфиденциальность данных отметили 29% респондентов.

Что стимулирует россиян покупать подписку

Среди потенциальных пользователей, которые пробовали или планируют попробовать платные ИИ-сервисы, основными стимулами для оформления платной подписки могут стать бесплатный пробный период (32%) и доказанная окупаемость использования (31%). 26% респондентов готовы платить за эксклюзивные функции, недоступные в бесплатных версиях, а четверть (25%) опрошенных отметили, что решающим фактором для покупки стало бы снижение стоимости подписки.