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«Авито Работа»: 28% россиян регулярно используют нейросети для рабочих задач

Искусственный интеллект и нейросети все активнее внедряются в профессиональную деятельность россиян. По результатам опроса «Авито Работы», проведенного среди более чем 6 тыс. работающих респондентов, 28% опрошенных периодически применяют такие технологии в своей работе.

Наиболее часто возможности нейросетей в повседневной работе используют топ-менеджеры (19%), старшие специалисты (13%) и неквалифицированные рабочие (10%). Также ежедневное использование больше характерно для молодых респондентов в возрастных группах 18–24 лет (17%) и 25–34 лет (12%).

Самые распространенные задачи, которые пользователи решают, связаны с генерацией текстовых материалов и идей (35%), созданием визуального контента (26%), переводом текстов (25%), анализом и обработкой данных (23%). Помимо прочего, 22% респондентов обращаются к ИИ за помощью в обучении, 16% опрошенных используют его для планирования и организации задач, а 15% автоматизируют с его помощью рутинные операции.

«Различные цифровые помощники уже сегодня трансформируют и автоматизируют рабочие процессы. Особенно показательно, что среди руководства и старших специалистов каждый второй отмечает реальное снижение рутинной нагрузки и рост производительности благодаря внедрению искусственного интеллекта. Интересно, что 69% сотрудников, использующих ИИ в профессиональной деятельности, ощущают поддержку работодателя в использовании таких технологий, причем чаще всего об этом сообщали руководители (75%)», — отметил Дмитрий Королев, директор HR-Tech в «Авито».

В качестве преимуществ использования искусственного интеллекта большинство респондентов называют снижение объема рутинной и монотонной работы (44%), рост производительности и скорости выполнения задач (43%). Также умные алгоритмы помогают упрощать анализ данных и принятие решений (33%), способствуют обучению и саморазвитию (30%) и освобождают ресурсы для более творческих и стратегических задач (22%).

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Несмотря на разнообразие сценариев использования, почти половина (49%) работающих россиян, взаимодействующих с искусственным интеллектом, признают, что пользуются им на базовом уровне — чаще всего по готовым шаблонам и подсказкам. Уверенно владеют этими технологиями около трети (32%) опрошенных, применяющих ИИ в работе, и только 8% настраивают эти технологии под себя.

Важным остается вопрос доверия к результатам: 57% пользователей скорее доверяют ответам нейросетей, но предпочитают их перепроверять — чаще это делают старшие специалисты (61%) и респонденты в возрасте 55-64 лет (63%). Только 15% полностью полагаются на результаты от ИИ без дополнительной проверки, тогда как 22% воспринимают его как вспомогательный инструмент и проверяют полученные данные вручную.

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