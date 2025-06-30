Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Искусственный интеллект
|

«Авито Работа»: чаще всего с помощью ИИ свои резюме улучшают менеджеры по работе с маркетплейсами и специалисты по продажам

Аналитики «Авито Работы» выяснили, кто за последние четыре месяца чаще всего пользовался функцией «Улучшить текст» — ИИ-инструментом на базе больших языковых моделей (LLM), который позволяет создать резюме на платформе всего за 30-40 секунд. В общей сложности функцией улучшения резюме чаще всего пользовались менеджеры по работе с маркетплейсами (5%), специалисты по продажам (5%), а также операторы пунктов выдачи заказов (4%). Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Самая большая доля резюме, улучшенных при помощи ИИ, пришлась на молодых соискателей 25–34 лет и 18–24 лет. Как правило, к помощи ИИ чаще всего прибегают женщины 25–34 лет с высшим образованием при создании анкет на должность менеджера по работе с маркетплейсами (6%). Среди мужчин помощью ИИ чаще пользовались молодые соискатели 18–24 лет со среднем специальным образованием — наиболее часто они создавали резюме на позицию менеджеров по продажам (6%).

В основном к помощи нейросетей при составлении резюме обращались кандидаты на офисные и линейные позиции с опытом работы от одного до трех лет. Именно в резюме с таким стажем особенно активно использовалась ИИ-функция: ее применяли при оформлении анкет операторов пунктов выдачи заказов (11%), специалистов по продажам (8%), менеджеров по персоналу (8%) и менеджеров по работе с маркетплейсами (7%).

Сергей Голицын, «Т1 ИИ»: ИИ уже сейчас меняет характер работы многих профессий
Технологии идей

В географическом разрезе особенно активно пользовались функцией молодые женщины 18–24 лет из Санкт-Петербурга. Также функция оказалась популярной у молодых соискательниц 18–24 и 25–34 лет в Свердловской области, Краснодарском крае, Ростовской области и в Москве. Среди мужчин наиболее активно использовали ИИ для создания резюме кандидаты 25–34 лет из Татарстана и Краснодарского края, а в возрастной группе 35–44 лет — соискатели из Санкт-Петербурга.

«Соискатели все чаще используют ИИ как инструмент для повышения конкурентоспособности на рынке труда. Мы наблюдаем сдвиг в поведении: пользователи начинают воспринимать ИИ как понятного и доступного помощника, который помогает выявить сильные стороны, доработать резюме и выделиться среди сотен других кандидатов. Это особенно актуально в высококонкурентных офисных профессиях, где важно произвести первое впечатление и заинтересовать работодателя буквально за секунды», — отметил Дмитрий Королев, директор HR-Tech в «Авито».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Балансируем трафик: как повысить отказоустойчивость и эффективность ИТ-инфраструктуры

Некому работать. Для взлета российской микроэлектроники не хватает 21 тысячи инженеров

Максим Завьялов, K2 Cloud: Импортозамещение в финсекторе будет оставаться крайне актуальным ближайшие годы

Российские студенты получили порошок с размером частиц меньше микрометра. Он нужен для производства корпусов микросхем, и пока не производится в России

Как одно из ведущих химпредприятий страны выбирало систему ЭКДО

Власти собираются отбирать лицензии у операторов связи из-за топ-менеджеров или владельцев с судимостями

Конференции

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Показать еще

Наука

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое
Показать еще