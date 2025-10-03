Разделы

Бизнес Кадры Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

ИИ меняет рынок труда: 63% соискателей признались, что процесс поиска работы ускорился благодаря цифровым помощникам — «Авито Работа»

«Авито Работа» провела опрос среди 10 тыс. россиян об использовании искусственного интеллекта при поиске работы. Согласно его результатам, за последний год с чат-ботами и нейросетями взаимодействовали 26% респондентов. Чаще всего они использовали цифровых помощников для поиска вакансий, подготовки резюме и сопроводительных писем (15%), а также проходили собеседования в автоматизированном формате — с текстовым ботом (8%) или голосовым ИИ (6%). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Как проходят собеседования с помощью цифровых помощников

64% кандидатов, проходивших собеседования с голосовыми и чат-ботами, остались довольны таким форматом. Основные преимущества, которые отметили соискатели, — экономия времени (36%), возможность проходить интервью в любое время (34%) и мгновенная обратная связь (32%). Часть респондентов также оценили возможность автоматического сопоставления своего опыта с подходящими вакансиями (22%), снижение стресса при взаимодействии с чат-ботами (20%) и прозрачность критериев отбора (18%).

Как внедрение чат-ботов помогает бизнесу

Внедрение цифровых помощников помогает не только соискателям, но и компаниям. Благодаря автоматизации найма бизнес смог сократить объем рутинных задач HR-специалистов на 80%, в два раза уменьшить количество ошибок и время найма, а затраты на подбор персонала снизились почти на треть.

Эффективность поиска работы возросла

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов
Цифровизация

Среди тех, кто использовал цифровых помощников для личных нужд при поиске работы, 63% отметили, что поиск работы стал занимать меньше времени. Чат-боты чаще всего помогают на первых этапах — при отправке откликов, отслеживании их статуса (29%) и подготовке к собеседованиям (28%). Также они ускоряют коммуникацию с работодателем (24%), помогают лучше узнать компанию и ее корпоративную культуру, подобрать подходящие вакансии (23%), получать обратную связь и рекомендации после интервью (19%).

«Мы видим, как меняется поведение соискателей: особенно среди молодежи. Наш опрос показал, что 43% зумеров в возрасте 18–24 лет за последний год взаимодействовали с чат-ботами и нейросетями при поиске работы. Это связано с тем, что крупные компании в массовом найме все чаще автоматизируют процессы, а молодежь в свою очередь активно использует нейросети для упрощения поиска работы — чтобы улучшать свое резюме и готовиться к собеседованиям», — сказал Дмитрий Королев, директор HR-Tech в «Авито».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов

«Любовь это...»: Rutube получил штраф за упоминание в рекламе жвачки Love is

Исследование: как применяются в России low-code платформы

Wildberries покупает крупную розничную сеть у хозяев обанкротившегося Ulmart

Через пару лет онлайн-заказы будут делать не реальные покупатели, а их ИИ-агенты: эксперты обсудили настоящее ИТ и поделились прогнозами

Власти: Wildberries и Ozon ущемляют и продавцов, и покупателей

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?
Показать еще