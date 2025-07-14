«Авито Работа»: 39% россиян обращались к нейросетям за карьерными советами

Согласно опросу «Авито Работы», из более чем шести тыс. опрошенных работающих россиян чаще всего сервисами на базе искусственного интеллекта пользуются топ-менеджеры (54%), высококвалифицированные эксперты, такие как ИT-разработчики или инженеры (51%), а также руководители отделов (48%). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Больше половины (54%) тех, кто пробовал консультироваться с нейросетями, ценят их за скорость, а 44% объясняют свой интерес к этим технологиям обычным любопытством. Для многих важно, что такие сервисы бесплатны (25%) и работают круглосуточно (25%), а 15% просто хотят не отставать от трендов.

Чаще всего пользователи обращаются к нейросетям, чтобы подобрать обучающие курсы (24%) или составить сопроводительное письмо (22%), а также понять, какие навыки нужно развивать (26%). Часть респондентов также использует алгоритмы для анализа рынка труда (19%), подготовки к собеседованию (19%), поиска подходящих вакансий (18%) или улучшения своего резюме (16%).

Качество и ценность рекомендаций ИИ пользователи оценивают в целом положительно. В общей сложности более половины (54%) опрошенных относятся к карьерным рекомендациям нейросетей с доверием — таких оказалось больше среди опрошенных сотрудников в возрасте от 18 до 24 лет (60%) и от 25 до 34 лет (58%). Также наиболее доверительно к советам цифровых помощников относятся руководители отделов и департаментов (60%). Полностью доверяют нейросетям 14% опрошенных, еще 40% в основном согласны с их советами, но предпочитают перепроверять полученные данные, а 31% респондентов воспринимают советы от нейросетей скорее как полезный ориентир для дальнейших решений.

56% респондентов, которые использовали возможности искусственного интеллекта, отметили, что нейросеть действительно помогла им развивать карьеру. В том числе 11% нашли с ее помощью новую работу, а 34% воспринимают ее как полезный рабочий инструмент. Еще 27% опрошенных россиян видят большой потенциал в использовании нейросетей. Чаще всего помощь алгоритмов в карьерном продвижении отмечали молодые специалисты в возрасте 18–24 лет (63%), а среди профессионалов наибольшее доверие ИИ выразили топ-менеджеры (67%).

«Все больше россиян используют нейросеть как консультанта в профессиональных вопросах. Мы видим, что люди начинают доверять алгоритмам в выборе навыков, подготовке к собеседованиям и даже поиске работы. Особенно ярко это проявляется среди молодых специалистов от 18 до 25 лет (64%) и управленцев (54%) — для них ИИ стал рабочим инструментом, ускоряющим карьерные решения. Однако важно понимать, что нейросети не заменяют человеческий опыт, а дополняют его, предлагая новые возможности для анализа и выбора карьерного пути», — сказал Дмитрий Королев, директор HR-Tech в «Авито».