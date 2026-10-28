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НПТ Климатика
“НПТ Климатика” – производитель и поставщик климатического оборудования. У компании есть собственный завод площадью более 7 000 м², в работе которого задействовано 200 человек.
СОБЫТИЯ
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|28.10.2026
|НПТ «Климатика» выстроила обучение сотрудников на платформе iSpring LMS 1
|06.04.2022
|«НПТ климатика» внедрила helpdesk-систему Okdesk 1
НПТ Климатика и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Office 4253 1
|Okdesk - Облачные Решения 81 1
|Трошин Валерий 3 1
|Зайка Яна 1 1
|Родин Валерий 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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