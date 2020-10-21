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Сбербанк вложился в сервис автоматической оплаты услуг ЖКХ

Бизнес Инвестиции и M&A ИТ в банках ИТ в госсекторе
, Текст: Ирина Пешкова

Сбербанк выкупил долю в 5% в компании «Умный житель», предоставляющей единый сервис для граждан и управляющих компаний в сфере ЖКХ. Инвестиции в сервис составили 6 млн руб.

Рынок ЖКХ обрастает перспективами

Дочка Сбербанка «Цифровые технологии» в конце сентября 2020 г. получила долю в 5% в компании ООО «Умный житель». Одноименный сервис проекта связывает граждан и так называемые управляющие компании, позволяя автоматически собирать информацию со счетчиков ЖКХ и оплачивать счета. Как стало известно «Коммерсанту», инвестиции Сбербанка в проект составили 6 млн руб. Эту информацию также подтвердил гендиректор «Умного жителя» Константин Попов.

Сервис «Умный житель» был основан в 2016 г. и представляет собой систему автоматизации управления и эксплуатации недвижимости. По данным ЕГРЮЛ, учредителями указанного общества выступают Сергей Игошин с долей в 35,15%, Юрий Иващенко (23,75%), Роман Кувычкин (23,75%) и Михаил Шошин (12,35%). Рассматриваемая система включает веб-панель для организации рабочих мест персонала, мобильное приложение для исполнителей и сервисных инженеров, а также мобильное приложение для жителей. Сервис позиционируется как инструмент эффективного управления и оптимизации расходов для управляющих компаний (УК). Авторы сервиса указывают, что с его помощью на 50% быстрее можно собрать платежи с жильцов, увеличить прибыль УК на 200% за счет платежных сервисов для населения и полностью исключить риски штрафных санкций.

Жильцам сервис дает возможность проводить онлайн-голосование, общаться с УК, заказывать услуги по дому, а также получать информацию из умных счетчиков, проводить оплату и передавать данные УК.

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Сбербанк осваивает рынок ЖКХ

УК оплачивают услуги «Умного жителя» самостоятельно. Как пишет «Коммерсант», в зависимости от числа лицевых счетов сумма составляет от 3 тыс. руб. в месяц. На момент публикации материала, на сайте сервиса была представлена информация, что он сотрудничает с 75 УК, пятью бизнес-центрами, а общее количество пользователей составляет 15 тыс. По данным базы «Спарк-Интерфакс», выручка сервиса по РСБУ (российским стандартам бухгалтерского учета) за 2019 г. составила 15,2 млн руб. при чистой прибыли в 8,9 млн руб.

Инвестиции в ЖКХ — часть стратегии Сбербанка

Это не первый случай, когда Сбербанк проявляет интерес к сервисам «умного города». Компания видит большие перспективы в развитии решений в области интернета вещей, аналитики больших данных и разработки программного обеспечения для «умных городов».

В 2019 г. «Сбербанк-Телеком», который работает на российском рынке мобильной связи по модели MVNO под брендом «СберМобайл», ПАО «Сбербанк» и международная ИТ-компания Orange Business Services, реализовавшая больше 100 проектов в сфере интернета-вещей, подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве. Сбербанк отмечает, что видит большие перспективы в развитии решений в области интернета вещей, аналитики больших данных и разработки программного обеспечения для «умных городов».

Конкуренция с МТС и другими операторами

В 2019 г. «Умный житель» участвовал в нескольких акселерационных программах, причем не только в программе Сбербанка 500 Startups, но и в акселерационной программе MTS Startup Hub. По итогам программы, команда «Умного жителя» разработала облачную платформу для управления многоквартирными домами. МТС купила лицензию на решение стартапа и на его основе выпустил свой продукт VDome, в которое входит программное обеспечение для УК и мобильные приложения для жильцов дома и мастеров, обслуживающих квартиры. МТС также планировала добавить в решение новые функции по управлению различными IoT-решениями: датчиками протечек, системами мониторинга лифтовым оборудованием, системами видеомониторинга.

Сегмент ЖКХ — одно из приоритетных направлений в рамках разработки корпоративных цифровых решений и других крупных игроков рынка. Операторы, которые уже работают в сфере «умного ЖКХ» — это «Ростелеком», «Вымпелком» и «Мегафон». По оценке «Мегафона», к 2022 г. этот рынок в России достигнет объема 1,2 млрд руб. По данным «Коммерсанта», «Русатом инфраструктурные решения» оценивала, что рынок «умных электросчетчиков» в России в течение 10 лет превысит 60 млрд руб. в год, а с учетом контроля тепла, горячей и холодной воды рынок «умного ЖКХ» достигнет 100 млрд руб.

Умные ЖКХ-сервисы — часть системы «умные города»

Проект Минстроя «Умный город» реализуется в России с 2018 г. Его основная цель — цифровизация городской среды. Начиная с 2019 г. работы по проекту ведутся в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроекта «Жилье и городская среда».

В августе 2020 г. CNews писал, что Росстандарт утвердил восемь предварительных национальных стандартов в области «умных городов». Их разработкой с января 2020 г. занимался технический комитет «Киберфизические системы», в число собственников которого входят Росстандарт и РВК. Среди его участников — «Ростелеком», «Руссофт», «Газпром нефть», НИУ ВШЭ, МГУ им. М. В. Ломоносова и «Лаборатория Касперского».

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