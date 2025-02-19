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Кувычкин Роман



19.02.2025 Сервис для работы с отзывами клиентов от Контура представил новые возможности 1
21.10.2020 Сбербанк вложился в сервис автоматической оплаты услуг ЖКХ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кувычкин Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные - Русатом Инфраструктурные решения 107 1
Умный житель - Smart resident 4 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 1
Ростелеком 9742 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4911 1
МегаФон 8940 1
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7367 1
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11670 1
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 230 1
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MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 640 1
МТС VDome 5 1
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5992 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10001 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6164 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3570 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1890 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1060 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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