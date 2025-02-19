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СКБ Контур Сегмент+ Контур.Сервис реактивации клиентской базы Scena.one


Сервис реактивации клиентской базы Контура (ex. Scena.one) на базе искусственного интеллекта агрегирует данные CRM-систем о предпочтениях действующих и временно неактивных клиентов и позволяет прогнозировать их будущие потребности. На основе полученной информации сервис формирует персональное предложение и направляет его через популярные мессенджеры. Подобный алгоритм позволяет повысить лояльность клиентов, увеличить частоту посещений и средний чек покупки.


19.02.2025 Сервис для работы с отзывами клиентов от Контура представил новые возможности 3
26.04.2024 СКБ Контур приобрел сервис аналитики потребностей клиентов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 4

СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1059 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2313 1
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СКБ Контур АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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