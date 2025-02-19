Сервис реактивации клиентской базы Контура (ex. Scena.one) на базе искусственного интеллекта агрегирует данные CRM-систем о предпочтениях действующих и временно неактивных клиентов и позволяет прогнозировать их будущие потребности. На основе полученной информации сервис формирует персональное предложение и направляет его через популярные мессенджеры. Подобный алгоритм позволяет повысить лояльность клиентов, увеличить частоту посещений и средний чек покупки.