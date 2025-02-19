СКБ Контур Сегмент+ Контур.Сервис реактивации клиентской базы Scena.one
Сервис реактивации клиентской базы Контура (ex. Scena.one) на базе искусственного интеллекта агрегирует данные CRM-систем о предпочтениях действующих и временно неактивных клиентов и позволяет прогнозировать их будущие потребности. На основе полученной информации сервис формирует персональное предложение и направляет его через популярные мессенджеры. Подобный алгоритм позволяет повысить лояльность клиентов, увеличить частоту посещений и средний чек покупки.
|19.02.2025
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|26.04.2024
|СКБ Контур приобрел сервис аналитики потребностей клиентов 1
СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:
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