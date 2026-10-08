Индексная книга (каталог) CNews*
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Игошин Сергей
СОБЫТИЯ
|08.10.2026
|Россияне испугались цифрового рубля и банковских счетов. Страна в спешке переходит на бумажные деньги 1
|21.10.2020
|Сбербанк вложился в сервис автоматической оплаты услуг ЖКХ 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Игошин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром нефть 747 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9070 1
|РВК - Российская венчурная компания 572 1
|Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 392 1
|Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 384 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 825 1
|МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 81 1
|Интерфакс - СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 312 1
|МТС VDome 9 1
|Попов Константин 21 1
|Кувычкин Роман 2 1
|Шошин Михаил 1 1
|Иващенко Юрий 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 168556 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19780 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1745 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1543 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477861, в очереди разбора - 724505.
Создано именных указателей - 202464.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477861, в очереди разбора - 724505.
Создано именных указателей - 202464.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.