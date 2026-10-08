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Игошин Сергей

СОБЫТИЯ


08.10.2026 Россияне испугались цифрового рубля и банковских счетов. Страна в спешке переходит на бумажные деньги 1
21.10.2020 Сбербанк вложился в сервис автоматической оплаты услуг ЖКХ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Игошин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9576 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 622 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 173 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 137 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5726 1
Умный житель - Smart resident 4 1
Ростелеком 11052 1
МегаФон 10952 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16149 1
Газпром нефть 747 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9070 1
РВК - Российская венчурная компания 572 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 392 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 384 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 825 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26933 1
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КФС - Киберфизические системы - CPS - Cyber-Physical Systems 93 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29917 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13029 1
Умное ЖКХ - Цифровизация жилищной сферы 47 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13142 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 428 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16703 1
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия - эскалатор 276 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6527 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54837 1
Умные платформы 2018 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7971 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 81 1
Интерфакс - СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 312 1
МТС VDome 9 1
Попов Константин 21 1
Кувычкин Роман 2 1
Шошин Михаил 1 1
Иващенко Юрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 168556 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19780 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7949 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 711 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4014 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5862 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда - Доступное и комфортное жилье 61 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6687 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10993 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5708 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4471 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1543 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 663 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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