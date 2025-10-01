ГК Softline приобретает мажоритарную долю компании BeringPro

ГК Softline, инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявила о приобретении 51% долей в компании BeringPro, специализирующейся на управленческом и ИТ-консалтинге, а также внедрении решений для цифровой трансформации и повышения эффективности бизнеса.

BeringPro оказывает услуги в области операционной эффективности, корпоративных ИТ-стратегии и архитектуры, цифровой трансформации с внедрением бизнес-приложений, консалтинга по управлению инвестициями и финансами, управлению производством, цепями поставок и активами предприятия, а также поддержки и развития внедренных ИТ-решений. Среди заказчиков BeringPro – крупнейшие отечественные и иностранные горнодобывающие и золотодобывающие компании, предприятия металлургии и химической промышленности, ритейлеры, производители продовольственных товаров и сети общественного питания, работающие в России и за рубежом. Ранее компания BeringPro входила в международную консалтинговую сеть KPMG, в России представлена с 2002 г. под брендом BearingPoint до ребрендинга в 2024 г.

Выручка BeringPro за 2024 г. составила 1,96 млрд руб., увеличившись более чем на 20% по сравнению с предшествующим годом, при уровне рентабельности по операционной прибыли 10%. В дальнейшем благодаря эффекту от вхождения в экосистему ГК Softline, ожидается прирост выручки BeringPro на уровне или выше исторических показателей.

В результате сделки BeringPro войдет в ГК Softline, существенно усилив консалтинговое направление, в настоящее время представленное группой компаний «Борлас». Большая часть денежных средств в рамках сделки будет инвестирована в дальнейшее развитие бизнеса BeringPro (Cash In). При этом BeringPro продолжит работать под своим брендом, сохранит менеджмент, корпоративную культуру, экспертизу, портфель клиентов и проектов, присоединяясь к экосистеме ГК Softline в России, Казахстане, Узбекистане, Вьетнаме, Индонезии и ОАЭ.

Эта сделка позволит ГК Softline:

Расширить компетенции и создать консалтинговую структуру, оказывающую полный спектр услуг – от стратегического и управленческого консалтинга до реализации комплексных проектов создания корпоративных информационных систем (КИС), их развития и технической и функциональной поддержки, в том числе на основе уникальной международной экспертизы BeringPro в части разработки экономически целесообразной концепции цифровой трансформации заказчика.

Расширить функционал и компетенции за счет одной из сильнейших на российском рынке практик в области управления цепями поставок и активами предприятия, управления производством, транспортом и транспортным двором, управления инвестициями, финансами и данными на отечественных и дружественных продуктах, таких как «1С», «Форсайт», Arenadata и других. Также BeringPro обладает глубокой экспертизой во внедрении, поддержке и развитии КИС на платформах SAP и Oracle с потенциалом более 1 млрд руб. в год, что создает предпосылки для получения значимой доли на рынке миграции КИС с SAP и Oracle на отечественные платформы.

Увеличить выручку и максимизировать эффект от кросс-продаж, объединения клиентских баз и услуг группы «Борлас» и компании BeringPro. В сегменте продуктов и решений «1С» и платформы Oracle группа «Борлас» и компания BeringPro работают на практически непересекающихся сегментах заказчиков, что позволит расширить клиентскую базу и нарастить выручку и маржинальность этих направлений.

«Приобретение BeringPro — важный шаг в реализации стратегии ГК Softline по усилению позиций на рынке ИТ-консалтинга и расширению возможностей для создания комплексных цифровых решений. Мы уверены, что стратегический альянс BeringPro и «Борлас» под эгидой нашей группы компаний не только укрепит позиции ГК Softline как одного из лидеров российского ИТ-рынка, но и даст нашим заказчикам доступ к более широкому спектру высокотехнологичных и качественных услуг», – отметил Владимир Лавров, генеральный директор «Софтлайн».

«Группа “Борлас” имеет зрелые практики ИТ-консалтинга, проектирования, разработки и внедрения, дальнейшего развития и сопровождения КИС для предприятий и организаций различных отраслей. Объединение наших компетенций, экспертизы и опыта с BeringPro позволит создать консалтинговый альянс, который будет предлагать заказчикам лучшие комплексные решения, закрывающие все потребности бизнеса», — отметил Алексей Ананьин, президент группы компаний «Борлас».

«Для BeringPro присоединение к ГК Softline — не просто новый этап развития, а возможность масштабировать наши решения и экспертизу с опорой на мощную технологическую и инфраструктурную базу лидера российского ИТ-рынка. Мы убеждены, что наше глубокое понимание бизнес-процессов клиентов, наше мастерство в консалтинге, опыт внедрения сложных ИТ-систем и управления комплексными проектами цифровизации найдут широкое применение в новой экосистеме. Вместе с группой «Борлас» мы сможем предложить рынку и нашим клиентам действительно комплексные и технологически продвинутые решения, от стратегии до реализации, а нашей команде – уверенность и стабильность», – сказал Константин Попов, управляющий партнер BeringPro.