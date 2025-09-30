Разделы

Четий Григорий


УПОМИНАНИЯ


30.09.2025 IBS помогла VK в сжатые сроки перевести корпоративные системы на «1С» 1
16.10.2024 IBS и «Северсталь-инфоком» подписали соглашение о сотрудничестве в области цифровизации промышленности 1
15.11.2023 IBS помогла локализовать ИТ-инфраструктуру компании «Арнест упаковочные решения» 1
01.11.2019 IBS разработала «Витрину данных» для системы налогового мониторинга в Tele2 1
27.02.2018 IBS построит систему бюджетирования в «Спецэнерготрансе» на платформе «Планета» 1
19.02.2018 IBS модернизировала аналитику на базе SAP BW в компании «Виктория» 1
23.06.2016 «М.Видео» передала поддержку SAP на аутсорсинг IBS 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Четий Григорий и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1680 6
SAP SE 5392 3
Северсталь Инфоком 88 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3047 1
Северсталь ПАО - Severstal 546 1
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation 11 1
Спецэнерготранс 2 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 208 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 173 1
Газпром ПАО 1393 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2623 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 170 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3074 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71071 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7113 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22161 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9166 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3443 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 413 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33155 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1453 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3063 1
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 205 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11982 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1978 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12171 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9930 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31409 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3386 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2088 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55548 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2042 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25286 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5842 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1930 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12764 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28660 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1069 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 315 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 140 1
SAP Fiori 43 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1298 1
SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 29 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 907 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 1
IBS Планета. - платформа автоматизации управленческих задачи планирования, бюджетирования, прогнозирования, анализа и формирования производственных программ 18 1
Мироненко Максим 2 1
Муравьев Владимир 34 1
Сергеев Сергей 161 1
Родина Елена 2 1
Бухарина Нина 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 153673 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53039 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1544 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1369 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45110 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6234 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25482 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 673 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6264 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5933 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2485 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2558 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8126 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 408 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6119 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7873 1
Аудит - аудиторский услуги 2973 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9828 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1426 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5737 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50437 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3718 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5249 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3319 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386807, в очереди разбора - 729546.
Создано именных указателей - 183821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

