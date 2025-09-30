IBS помогла VK в сжатые сроки перевести корпоративные системы на «1С»

Компания IBS завершила проект по созданию автоматизированных систем учета, казначейства и НСИ на базе решений «1С» для VK. Миграция заняла девять месяцев.

В рамках программы импортозамещения компания приняла решение перейти на ПО: «1С:УХ» для учета и казначейства, «1С:MDM» для НСИ. Для реализации проекта перехода на «1С» была выбрана группа компаний IBS.

Работы стартовали в апреле 2024 г. и охватили несколько функциональных направлений: бухгалтерский и налоговый учет, учет и консолидацию по МСФО, процесс «от закупки до оплаты» (P2P), документооборот, бюджетный контроль, центральное казначейство, управление НСИ.

Перед проектными командами IBS и VK стояла не только задача простого переноса функционала в «1С». Команды поставили перед собой амбициозные цели по адаптации методологии учетов по РСБУ, МСФО, УУ, внедрению и автоматизации сквозных процессов и контролей. Кроме того, в рамках проекта было реализовано более 85 интеграционных потоков, включая интеграции с двумя параллельно внедряемыми системами: Directum для управления закупками и договорами и «Форсайт» для бюджетирования и управленческой отчетности.

В ходе проекта предъявлялись высокие требования к производительности, поскольку в учетной системе VK ежемесячно обрабатываются сотни тысяч операций. Для выявления «узких мест» типовой и разработанной в ходе проекта функциональности специалисты IBS провели нагрузочное тестирование и реализовали программные решения, которые помогли существенно повысить производительность при обработке больших объемов данных.

С января 2025 г. решения на базе «1С:УХ» и «1С:MDM» успешно запущены в опытно-промышленную эксплуатацию. В ходе ОПЭ вместе с отладкой решений проводились доработки по новым требованиям, связанным с динамичными изменениями бизнеса VK. Период стабилизации завершился в июле 2025 г.

Семен Данилов, директор департамента проектного управления и архитектуры IBS, сказал: «Чтобы уложиться в очень короткие для такого масштабного проекта сроки, командам IBS и VK пришлось разделить функциональность будущего решения на несколько очередей разработки и запуска, а дальше методично фокусироваться на ускоренном проектировании, реализации и тестировании последовательных очередей функциональности. Во многом благодаря железной нацеленности на результат совместной проектной команды IBS и VK, доверительному и слаженному взаимодействию удалось запустить новую систему “1С” рекордно быстро».

Григорий Четий, управляющий партнер сегмента «Металлургия и телеком» IBS, отметил: «Проект продемонстрировал выдающиеся результаты, став ярким примером успешного перехода на решение на платформе “1С”. Мы убедились, что современные российские разработки способны решать самые амбициозные задачи бизнеса, обеспечивая высокую производительность и надежность. Ключевым фактором успеха стала команда профессионалов, обладающая глубокими знаниями технологий и процессов. Особое внимание было уделено сохранению непрерывности основных процессов и минимизации рисков, связанных с миграцией данных и внедрением новой платформы. Благодаря эффективной координации действий специалистов обеих компаний, процесс прошел гладко и своевременно, сохранив высокий уровень функционирования всех критически важных подразделений VK».

«При поддержке IBS перешли на новое ПО в сфере финансово-экономического управления. Проект также позволил усовершенствовать методологию учета, оптимизировать учетные и казначейские процессы, а также увеличить глубину автоматизации. Мы внедрили новый процесс P2P со сквозной связкой всех документов, начиная с момента возникновения потребности в закупке и заканчивая отражением фактических поступлений в учете и оплатой. Перешли на автоматизированное ведение финансово-экономической НСИ», — отметил Александр Морозов, вице-президент VK по экономике и финансам.