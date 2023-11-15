IBS помогла локализовать ИТ-инфраструктуру компании «Арнест упаковочные решения»

Группа компаний IBS помогла компании «Арнест упаковочные решения» локализовать ИТ-инфраструктуру после отделения локального сегмента от глобальной сети. Проект длился с ноября 2022 г. по июнь 2023 г. После его завершения информационные системы заказчика были переданы на сопровождение команде IBS.

В сентябре 2022 г. группа «Арнест» приобрела активы по производству алюминиевых банок для напитков у американской Ball Corporation, которые после смены владельца были переименованы в «Арнест упаковочные решения» и столкнулись с необходимостью в локализации ИТ-инфраструктуры в максимально короткие сроки.

Основным вызовом проекта была необходимость провести миграцию всех информационных систем менее чем за месяц, а простой ПО грозил полной остановкой производства. Проект по локализации ИТ-инфраструктуры стартовал в ноябре 2022 г. Группа компаний IBS провела аудит бизнес-процессов, в рамках которого состоялось более 20 интервью с руководителями производства и выявила критически важные информационные системы. После чего был разработан план миграции и создана новая ИТ-инфраструктура. Сама миграция информационных систем и размещение их на локальных серверах компании стартовала в феврале 2023 г. и завершилась в марте.

На новую ИТ-инфраструктуру были перенесены как ERP-система, хранилище данных, программы для налогового учета, планирования, HR, так и специализированное ПО для производства упаковки, такое как система подготовки краски IMS, система контроля цвета Color IQ и другие. Миграция прошла без остановки производства.

После локализации ИТ-инфраструктуры IBS также провела аудит систем на предмет необходимости импортозамещения и приняла на сопровождение 15 ИС и сервисов. За четыре месяца команда подрядчика уже зарегистрировала и обработала более 1,5 тыс. обращений от пользователей.

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«Благодаря тесному взаимодействию с заказчиком нам удалось провести бесшовную локализацию ИТ-инфраструктуры «Арнест упаковочные решения» и обеспечить бесперебойную работу информационных систем. Срок проведенной миграции позволил заказчику не потерять рынок сбыта и производственную мощность. Заводы продолжали работать, несмотря на изменения в ИТ-инфраструктуре, а благодаря профессиональной поддержке команды IBS новые собственники «Арнест упаковочные решения» могут сконцентрироваться на своем основном бизнесе», — сказал управляющий партнер сегмента «Металлургия и телеком» IBS Григорий Четий.

«В условиях круглосуточного выпуска продукции нашей задачей было обеспечить бесперебойную работу бизнеса и при этом создать новую инфраструктуру с нуля, включая офисные рабочие места, перевести на нее все критические для бизнеса системы, и это в условиях отсутствия на первоначальном этапе полноценного отдела ИТ внутри компании и очень ограниченных сроков. Такое стало возможным благодаря готовности и экспертизе команды нашего партнера — компании IBS», — сказал директор по ИТ компании «Арнест упаковочные решения» Евгений Корнеев.