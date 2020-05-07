Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Atos запустил русскоязычного бота на базе SAP Conversation AI

Интеграция Бизнес-приложения

Atos запустил собственную версию русскоязычного чат-бота с расширенной функциональностью.

Чат-бот включает в себя решение Robotic Process Automation (RPA), которое позволяет сотрудникам компании использовать время, затрачиваемое ранее на рутинные операции, для более важных стратегических задач. Данный продукт отвечает острой потребности рынка в русскоязычном голосовом интерфейсе, считают в Atos.

Решение построено на платформе SAP Conversation AI, а также оснащено голосовым интерфейсом, позволяющим осуществлять двусторонний обмен информацией на русском языке практически на любом устройстве, включая ПК, ноутбуки, планшеты, смартфоны, часы и т.д. Благодаря интеграции с SAP Fiori Launchpad (рабочее пространство пользователей), а также глубокой модификации интерфейса для соответствия Fiori-принципам, продукт будет особенно интересен компаниям стран СНГ, использующим стек технологий SAP. Наличие интеграции с SAP Intelligent Robotic Process Automation позволит избавиться от выполнения рутинных операций и сосредоточиться на принятии важных стратегических решений.

Концепт чат-бота как виртуального продукта, позволяющего взаимодействовать с SAP через практически любое устройство, впервые был представлен в 2019 г. В 2020 г. будет проведена интеграция решения с Circuit и другими мессенджерами, также станет доступна поддержка телефонии для англоязычной аудитории.

Яна Шабанова, директор департамента бизнес-приложений и платформ Atos в России сказала: «Мы планируем значительно расширить перечень поддерживаемых нашим чат-ботом форматов отображения данных. Также проведем интеграцию с мессенджерами и другими NLU-платформами, добавим возможность установки решения в качестве расширения для браузера Google Chrome».

Бета-версия решения для сотрудников Atos в России уже доступна в различных мессенджерах, голосовых помощниках «Алиса» компании «Яндекс» и Google Assistant, поддерживает возможность встраивания на веб-ресурсы. Поиск HR-формуляров, корпоративных сайтов, аккаунтов в социальных сетях и инструкций, проведение опросов, новостные рассылки – решение уже включает в себя более 150 навыков, а детальная проработка концепции общения позволила сделать его более неформальным и адаптивным.

«Комплексный подход к развитию различных решений и стремление максимально адаптировать их под наши потребности позволяют не только повысить эффективность работы внутри компании, но и поддержать интеграцию технологий SAP в отечественный бизнес», — сказал Эдгарс Пузо, генеральный директор Atos в России и СНГ.

Другие материалы рубрики

«Дикси» меньше, чем за месяц запустила экспресс-доставку на платформе «1С»

Российские айтишники попросили включить SAP в перечень системообразующих компаний

Mail.ru запустила почту для крупного бизнеса

Разработчики пожаловались властям: Москва закупает софт «враждебной страны» и дискриминирует российское ПО

Крупнейший российский разработчик САПР отчитался о рекордной выручке

Россияне подарят африканцам миллион лицензий «Моего офиса»

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как оцифровать аудиокассеты в домашних условиях

Лучшие смартфоны 2020 года: выбор ZOOM

Как ускорить Wi-Fi в условиях самоизоляции: 5 советов от ZOOM

Сушильные и стирально-сушильные машины: разрушаем мифы

Показать еще

Наука

Самозаживляющийся полимер восстановился без внешней помощи

Электропроводящие чернила делают любую поверхность интерактивной

Умный гидрогель для охлаждения смартфонов преобразует тепло в электричество

Еще один шаг к успешному хранению данных в ДНК сделан
Показать еще
Тема месяца

Как подобрать ноутбук для удаленной работы в СМБ-сегменте

Многие организации меняют свой основной вид деятельности, уходя в онлайн

Технология месяца

Почему российские компании переходят на новую Exadata X8M

Алексей Курочка

директор Oracle Systems в России и СНГ

От ICQ к CRM: как цифровизируется спичечная промышленность Как понять, что компании пора внедрять виртуальных роботов