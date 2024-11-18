«Ростелеком» и «Лента» протестировали платформу «Аврора Центр» для управления мобильными устройствами в ритейле

«Ростелеком» и торговая сеть «Лента» завершили совместную работу по тестированию платформы «Аврора Центр» для управления корпоративными мобильными устройствами ритейлера. Результаты проведенного тестирования подтвердили, что платформа полностью соответствует требованиям к корпоративной мобильности одного из крупнейших российских ритейлеров и индустрии розничной торговли в целом. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Аврора Центр» позволяет централизованно управлять парком устройств, распространять корпоративные приложения, доставлять файлы и выполнять скрипты, а также ограничивать доступ пользователя к настройкам и приложениям устройства, не связанным с рабочими задачами.

Корпоративный парк устройств «Ленты» включает около 10 тыс. разных гаджетов для работы в системе ритейла: терминалы сбора данных различных производителей, прайс-чекеры, а также смартфоны и планшеты. Оборудование используется в ключевых бизнес-процессах — сканировании, приемке и инвентаризации товаров на складских площадках, распределенных по всей стране. Приостановка этих процессов из-за некорректно работающих устройств и ПО несет риски финансовых и репутационных потерь для компании. При этом управление устройствами усложняется тем, что они работают на различных версиях ОС Android. После ухода ряда игроков с российского рынка ритейлеру потребовалась отечественная альтернатива.

Технологическая лаборатория B2E «Ростелекома» в сотрудничестве со ИТ-специалистами торговой сети «Супер Лента» (формат супермаркетов в структуре компании «Лента») адаптировала платформу «Аврора Центр» для управления устройствами на ОС Android. Отдельно стоит отметить режим «Киоск», функционал которого позволяет ограничивать доступ пользователя к настройкам и приложениям устройства, не связанным с выполнением должностных обязанностей, и делает доступными только необходимые для работы ресурсы. Все устройства могут быть настроены в едином корпоративном стиле, включая порядок расположения приложений.

Предполагается, что по итогам опытно-промышленной эксплуатации использование «Авроры Центр» обеспечит «Ленте» контроль над всем парком устройств и корпоративными данными, снизит затраты и время на ввод гаджетов в эксплуатацию, а также обеспечит высокий уровень безопасности управления с минимальным привлечением администраторов.

Проект реализован в рамках меморандума о сотрудничестве, который «Ростелеком» и «Лента» подписали в 2022 г. Партнерство компаний заключается в том числе в организации и совместном создании, пилотировании, тестировании и внедрении ИКТ и инновационных решений в отрасли ритейла.

Иван Пичугин, вице-президент по работе с федеральными корпоративными клиентами «Ростелекома»: «Создание технологических партнерств с отраслевыми лидерами для проверки гипотез и разработки новых сервисов и продуктов — часть стратегии “Ростелекома”, направленной на укрепление цифровой независимости экономики страны. Совместный пилот с “Лентой” показал, что платформа “Аврора Центр” полностью отвечает требованиям рынка, подходит для компаний любого размера и имеет целый ряд преимуществ перед другими решениями, представленными сегодня в России. Уверен, что наши общие усилия в развитии функционала платформы, ориентированного на потребности ритейла, станут стартом для распространения этого продукта и в других отраслях, для которых корпоративная мобильность — важный аспект бизнеса».

Сергей Гасан, ИТ-директор торговой сети «Супер Лента»: «Стратегия торговой сети “Супер Лента” направлена на активное развитие и рост операционной эффективности бизнеса, поэтому в достижении амбициозных целей, которые мы ставим, нам помогает и будет помогать технологическое партнерство с лидерами в области цифровой трансформации бизнеса и импортозамещения. Одним из примеров такого партнерства является реализация проекта с “Ростелекомом”, в рамках которого мы подтвердили, что платформа “Аврора Центр” может быть использована в компании “Лента” для управления мобильными устройствами. Уверен, что в 2025 г. мы расширим наше сотрудничество с “Ростелекомом”. Видим для себя внедрение новых цифровых решений как важный приоритет для ИТ-развития в “Супер Ленте”».

«Аврора Центр» разработана компанией «Открытая мобильная платформа» (входит в группу «Ростелеком») как часть полностью отечественного стека решений для построения независимой мобильной среды. Платформа разворачивается в контуре заказчика, интегрируется с существующими в организации сервисами и масштабируется до сотен тысяч устройств, что отвечает задачам, поставленным компанией такого масштаба, как «Лента».