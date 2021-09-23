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Интеграция Облака
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Собственное академическое облако МИФИ создано на базе платформы виртуализации «Рустэк» и оркестратора «Рустэк ЕСУ»

Для создания собственного облака для лабораторной работы студентов МИФИ предоставлена российская платформа виртуализации «Рустэк» и облачный оркестратор «Рустэк ЕСУ». Создание облака необходимо для освоения студентами курса «Системы распределенных и облачных вычислений». Продукты переданы университету компанией-разработчиком «Рустэк» (ГК «Айтеко»).

Академическое облако создано по инициативе Института интеллектуальных кибернетических систем (ИИКС) МИФИ. Начиная с осеннего семестра 2021 года учебная дисциплина «Системы распределенных и облачных вычислений» включена в учебный план ИИКС, готовящего специалистов по информационной и финансовой безопасности, и Высшей инжиниринговой школы (ВИШ) МИФИ, которая выпускает системных инженеров, цифровых проектировщиков и программистов.

В рамках курса студенты изучают подходы к виртуализации вычислительных ресурсов, хранилищ (SAN, NAS, tiering), сетевых функций (NFV), рабочих мест (VDI), гиперконвергентные решения, модели развёртывания облаков (частные, публичные, гибридные), принципы их построения.

Студенты получили возможность на практике приобретать навыки проектирования и разработки приложений, которые ориентированы на облачную среду функционирования. Студенты учатся администрированию виртуальной инфраструктуры в роли клиента и администрированию облачной платформы в роли провайдера, а также изучают проектирование, создание и развёртывание прикладного программного обеспечения в облачной среде.

«Необходимость в появлении академического облака НИЯУ МИФИ назрела давно, – сообщает руководитель ИИКС Валентин Климов, – В первую очередь это, конечно, подготовка специалистов по направлениям, столь востребованным нашими постоянными индустриальными партнёрами и прежде всего Росатомом. Во-вторых, это логичное развитие автоматизации, виртуализации и централизации управления ресурсами – впервые к HPC-кластерам, широко используемым научными лабораториями МИФИ, добавляются облачные сервисы с порталом самообслуживания».

«Рустэк» представляет собой платформу для управления виртуализацией и развёртывания частного облака, соответствующего требованиям обеспечения информационной безопасности к хранению персональных данных и конфиденциальной информации. «Рустэк ЕСУ» – это система для создания и управления ИТ-инфраструктурой на различных виртуальных платформах.

Платформа виртуализации «Рустэк» и облачный оркестратор «Рустэк ЕСУ», на основе которых создано облако, являются полностью российскими разработкам и входят в Реестр отечественного ПО. Это позволяет без ограничений использовать облачные продукты в государственных организациях, включая высшие учебные заведения.

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