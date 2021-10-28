«Аквариус» и «Рустэк» создали импортонезависимый ПАК серверной виртуализации

«Аквариус» и «Рустэк» (ГК «Айтеко») создали импортонезависимый ПАК серверной виртуализации. Это полностью российский продукт «из коробки» и может быть интегрирован в инфраструктуру заказчиков, в том числе государственных организаций, с минимальными настройками.

Совместный проект компании-производителя ИТ-оборудования «Аквариус» и разработчика программного обеспечения «Рустэк» (ГК «Айтеко») реализован в рамках выполнения программы Правительства по импортозамещению.

Полученные в ходе функциональных и нагрузочных испытаний результаты подтвердили соответствие программного-аппаратного комплекса потребностям и задачам крупных российских компаний в части управления ИТ-инфраструктурой. Объединение программного и аппаратного слоя в едином комплексе позволяет заказчикам получить оптимальный по функциональности и стоимости продукт. Обслуживание осуществляется из одного окна, решение возникающих вопросов проходит через единого поставщика, который отвечает за работоспособность ПАК.

Компании-заказчики получают ПАК уже готовым к эксплуатации. Благодаря этому значительно сокращается время на настройку и интеграцию решения в существующую инфраструктуру. Масштабирование можно производить на уровне отдельных компонентов ПАК, например, серверов, коммутаторов, в зависимости от поставленных задач.

Все серверные и программные компоненты ПАК являются отечественными разработками и внесены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга и в Реестр отечественного ПО Минцифры соответственно.

Платформа «Рустэк» уже более 10 лет даёт возможность компаниям-заказчикам виртуализировать и управлять своей аппаратной инфраструктурой, учитывать и прогнозировать утилизацию ресурсов. Использование «Рустэк» позволяет развёртывать частное облако, соответствующее требованиям обеспечения информационной безопасности к хранению персональных данных и конфиденциальной информации.

«Сочетание современной высоконадежной платформы виртуализации “Рустэк” с оборудованием от гранда в области разработки и производства ИТ-оборудования компании “Аквариус” позволяет использовать ПАК даже в самых критических системах наших заказчиков», – отметил Георгий Мегрелишвили, генеральный директор «Рустэк» (ГК «Айтеко»).

«”Аквариус” как российский вендор и ИТ-производитель заинтересован в разработке большого количества решений с другими отечественными ИТ-производителями для формирования экосистемы вокруг своего оборудования. Система виртуализации “Рустэк” – прекрасный пример такой конвергенции, которая расширяет спектр программно-аппаратных комплексов российского производства», – сказал Сергей Белкин, руководитель технической дирекции компании «Аквариус».