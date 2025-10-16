M1Cloud предоставляет DRaaS для «1С» и ERP

M1Cloud предоставляет DRaaS для «1С» и ERP. В M1Cloud запросы на DRaaS (Disaster Recovery as a Service) для систем «1С» интенсивно растут в 2025 г. Однако на практике одного подключения к DRaaS недостаточно, чтобы система действительно заработала быстро, необходимо продумать архитектуру, корректно организовать лицензирование и автоматизировать запуск резервной среды. Об этом CNews сообщили представители M1Cloud.

«Для большинства российских компаний «1С» — это не просто учетная система, а операционный центр всего бизнеса. Ее недоступность парализует продажи, логистику, расчеты с контрагентами и взаимодействие с банками. По оценкам экспертов отрасли, среднее время простоя при сбое сервера составляет от 4 до 8 часов, а в четверти случаев восстановление затягивается более чем на сутки. При этом лишь треть компаний регулярно тестируют свои планы аварийного восстановления, по данным M1Cloud. Многие ошибочно полагают, что регулярные резервные копии базы данных — уже достаточная мера защиты», — сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud.

Восстановление полноценной работы «1С» или ERP требует не только данных, но и всей инфраструктуры: сервера приложений «1С» (включая кластер и рабочие процессы), СУБД (PostgreSQL или MS SQL с учетом версии и настроек), лицензий на «1С» и СУБД, сетевых параметров, DNS-записей, а также интеграций с банками, системами ЭДО и внешними API. Если все это разворачивать вручную, даже при наличии актуального бэкапа восстановление займет часы — а в условиях кризиса каждая минута критична.

Три подхода к организации DRaaS для «1С»

«Холодное» восстановление подразумевает хранение данных в облаке, но полное развертывание инфраструктуры «с нуля» при аварии. Время восстановления (RTO) — от четырех до восьми часов. Такой вариант подходит только малому бизнесу с минимальными требованиями к доступности.

«Теплое» восстановление — оптимальный выбор для большинства средних компаний. В облаке постоянно запущена «спящая» копия сервера и СУБД, а данные реплицируются почти в реальном времени. При сбое система автоматически активируется. RTO в этом случае — 15–45 минут, а максимальная потеря данных (RPO) — до пяти минут.

«Горячее» восстановление, при котором дублирующая система работает параллельно основной, обеспечивает RTO менее пяти минут и почти нулевую потерю данных. Однако для «1С» и ERP такой подход редко применяется из-за сложностей с синхронизацией сессий и лицензированием.

Оптимальный вариант инфраструктуры для «1С»

Один из самых острых вопросов — лицензирование. Аппаратные ключи защиты (HardLock) физически привязаны к серверу и не могут быть скопированы в облако. Программные лицензии «1С» требуют активации на конкретном хосте, а при аварии это может занять часы, если не подготовиться заранее. То же касается и лицензий СУБД, особенно MS SQL. Важно понимать: речь здесь не идет об облачной «1С» в формате SaaS, где провайдер полностью управляет системой. Такой вариант упрощает лицензирование, но лишает компании контроля над кастомизацией, обновлениями и интеграциями — что неприемлемо для пользователей сложных конфигураций «1С» или отраслевых решений.

Гораздо более гибкий путь — развертывание «1С» на виртуальных машинах в облаке, построенном на высокочастотных серверах с гарантированной производительностью CPU и минимальными задержками. Это позволяет использовать привычные коробочные или программные лицензии, сохранять полный контроль над системой и оперативно переключаться между основным и резервным окружением — при условии предварительной настройки.

Восстановление «1С» за 15-20 минут

На практике компании реально могут восстановить свою систему «1С» и базу данных примерно за 15–20 минут после серьезного сбоя. Архитекторы отказоустойчивых решений M1Cloud, которые имеют многолетний опытом развертывания DRaaS для «1С» в ритейле, логистике и производстве рассказали, что для этого необходимо: вместо того, чтобы делать резервные копии раз в сутки, нужно копировать данные на другой сервер в реальном времени; запустить сервер «1С» автоматически. Если основной сервер вышел из строя, резервный должен включиться сам — без того, чтобы кто-то вручную нажимал кнопки, для этого используются специальные программы-скрипты; быстро перенаправлять пользователей на резервный сервер – для этого настраивают DNS; нужно хотя бы раз в три месяца проводить учения: имитировать аварию в изолированной среде и проверять, действительно ли резервный сервер поднимается за 15–20 минут.

Без этих шагов даже идеально настроенный DRaaS может не запуститься в самый ответственный момент.

«Один из клиентов в сегменте FMCG, внедривший такой подход, сократил время восстановления с четырех-пяти часов до 15-18 минут, при этом стоимость DRaaS составила всего 15% от совокупной стоимости владения основным сервером», -— сказал Владимир Лебедев.

DRaaS для «1С» и ERP — это стратегия, сочетающая автоматизацию, грамотное лицензирование и регулярное тестирование. Когда все настроено правильно, аварийное восстановление перестает быть стрессом и превращается в рутинную операцию. А для бизнеса, зависящего от «1С», это гарантия непрерывности.