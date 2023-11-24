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Использование IT-франшизы в 2023 году: особенности и возможности франчайзинга в России

Отечественные IT-компании, оказавшись в непростое время для бизнеса, разрабатывают новые решения для работы. Одним из трендов в 2023 году в России стало использование больших данных или сервисов распознавания контактной информации и поведенческих паттернов посетителей веб-ресурсов, позволяющих стимулировать рост лидогенерации до 18-25% и увеличить так называемый средний чек большого количества предприятий в условиях санкций и общего кризиса на рынке франчайзинга.

Согласно данным исследования Центра стратегических разработок, к 2027 году российский рынок систем и обработки данных достигнет 170 миллиардов рублей.

Данная технология является специальным кодом, который «вшивается» в тело сайта и исходя из зафиксированного цифрового следа посетителя, может связать его с базой данных операторов мобильной связи и определить персонально его номер мобильного телефона. Таким образом, заостряется внимание на взаимодействии посетителей сайта компании, на котором установлена эта технология, распознавании контактной информации и поведенческих паттернов потенциальных клиентов. Подобные технологии уже зарегистрированы в списке аккредитованных ПО Минцифры России.

Как отмечает Владимир Лебедев, директор по франчайзингу IT-агентства “Big Data”, такая технология позволяет в условиях экономического кризиса увеличить количество потенциальных клиентов в 3–4 раза от текущих результатов.

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Владимир Лебедев

Снизить издержки же в процентном соотношении помогает более быстрый рост результатов франчайзинговой сети. IT-бизнес и предприниматели кооперируются в партнерские сети для поиска решений увеличения эффективности маркетинговых кампаний, имея возможность для оценки ситуации на рынке технологий.

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