M1Cloud: итоги 2024 г. на российском облачном рынке

2024 г. сформировал ряд трендов, которые в ближайшие годы будут определять развитие облачного рынка в России. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud, рассказал, о ключевых событиях 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Stack Group.

Новые логистические цепочки

В 2024 г. сервис-провайдеры продолжили поиск и выстраивание длительных партнерских отношений с новыми поставщиками серверного оборудования и систем хранения данных крупнейших иностранных вендоров, используя модель параллельного импорта. Это позволило сохранить темпы наращивания инфраструктуры для облачных мощностей. Помимо этого, крупные провайдеры построили облачные сегменты на базе отечественного ПО и оборудования.

С другой стороны, усложнение цепочек поставок оборудования повлияло на рост спроса не только на облачные решения, но и на сервисы Bare Metal, которые во многом используются бизнесом как альтернатива собственному физическому оборудованию. По данным M1Cloud, более 50% российских компаний используют облачные решения в ИТ-ландшафте, а около 30% планируют дополнить его сервисами BareMetal.

Рост инвестиций

В 2024 г. наблюдается увеличение инвестиций в облачные технологии, особенно в сфере искусственного интеллекта как услуги и развития мультиоблачных систем. Облачные провайдеры начинают интегрировать решения на базе искусственного интеллекта и больших данных, предлагая заказчикам новые возможности для анализа и обработки информации, что в свою очередь способствует повышению производительности и информационной безопасности.

На фоне роста облачного рынка наблюдается появление технологических стартапов, направленных на разработку инновационных решений в области облачных сервисов, безопасности и управления данными.

Мультиоблачные стратегии

Компании все чаще выбирают многооблачные подходы, комбинируя различные облачные решения для оптимизации затрат и повышения гибкости. Это позволяет использовать лучшие предложения от разных провайдеров. При этом облачные решения все чаще интегрируют инструменты для автоматизации и оркестрации, что позволяет упростить управление ресурсами и повысить эффективность.

Информационная безопасность

В условиях возрастающих киберугроз, облачные провайдеры уделяют особое внимание разработке и внедрению решений для защиты данных и предотвращения утечек информации.

Бизнес со своей стороны, в соответствии с требованиями законодательства, все чаще локализует данные на базе российских облаков, чтобы соответствовать нормативным актам и обеспечить безопасность данных.

Региональное развитие

Крупные сервис-провайдеры продолжают региональное развитие: увеличивается не только количество дата-центров, но и облачных площадок. Локальное присутствие в регионах позволяет улучшить доступность облачных сервисов и снизить задержки при работе с данными.

Кадровая подготовка

Учитывая потребности рынка, растет количество образовательных программ и курсов, направленных на подготовку специалистов в области cloud-технологий, что способствует развитию компетенций и повышению квалификации кадров.

События на российском облачном рынке отражают усилия локальных сервис-провайдеров по адаптации к внешним вызовам, которые способствовали росту спроса не только на традиционные IaaS услуги, но и развитию новых технологических решений под специфические запросы бизнеса, в том числе отраслевых облачных платформ, сервисов для малых и средних предприятий, интеграции инструментов искусственного интеллекта и машинного обучения, облачных платформ, поддерживающих практики DevOps и непрерывной интеграции/доставки (CI/CD), облачных API и использования микросервисной архитектуры.