В M1Cloud рост запросов на облачные VDI-решения составил 20% в 2025 году

За I полугодие 2025 г. сервис-провайдер M1Cloud фиксирует рост интереса к облачным виртуальным рабочим столам (VDI) в пределах 20%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сдержанный рост связан с тем, что к 2025 г. многие компании уже внедрили решения VDI, что привело к снижению спроса на новые развертывания, то есть сейчас наблюдается насыщение рынка. Помимо этого, часть компаний вернулись к традиционным офисным условиям, сокращая потребность в удаленных рабочих местах. Об этом CNews сообщили представители M1Cloud.

Хотя рынок VDI начал демонстрировать признаки стабилизации после быстрого роста в пандемический период, он остается важным сегментом ИТ-инфраструктуры предприятий.

«В 2025 г. VDI — это не менее важная технология, но уже не драйвер трансформации, как несколько лет назад. Мы видим, что бизнесы все активнее переосмысливают свои ИТ-стратегии, выбирая более комплексные и адаптивные решения. Тем не менее, VDI остается критичным для тех заказчиков, которые сохраняют высокие требования к управлению и безопасности», — сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud.

Импортонезависимость

Прогноз на 2026 г. предполагает, что спрос на облачные VDI останется на уровне 2025 г., то есть в пределах 10%-15% от общего числа запросов на виртуализацию. Это связано с тем, что решение по-прежнему востребовано среди географически распределенных компаний и организаций с многофилиальной структурой. Также сохраняется высокий уровень интереса к VDI у компаний, которые продолжают поддерживать гибридный формат работы, совмещая офисные и удаленные режимы. В таких условиях VDI позволяет обеспечить контролируемый и безопасный доступ к корпоративным ресурсам вне зависимости от местоположения сотрудников.

Ключевые сценарии применения VDI сегодня — поддержка отраслей с повышенными требованиями к безопасности, а также задачи временного развертывания рабочих мест и резервирования доступа в условиях кризисных ситуаций. M1Cloud предлагает решения с возможностью интеграции VDI с гибридными облачными инфраструктурами.

