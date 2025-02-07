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M1Cloud создал частное решение для ИИ-моделирования

Сервис-провайдер M1Cloud создал частное облачное решение для российской ИТ-компании, которая работает в интересах крупнейшей энергетической компании, под реализацию проекта по моделированию с применением технологий искусственного интеллекта.

Решение от M1Cloud построено на базе серверов с процессорами Intel Xeon Gold 6342 с GPU-картами A100 (A100 PCIe 80GB). Облачные ресурсы на базе серверов с GPU-картами используются для высоконагруженных информационных систем, для повышения скорости и производительности обработки и анализа большого объема данных. Администрирование и поддержка осуществляется экспертной технической службой сервис-провайдера M1Cloud.

«Мы создали уникальное частное облако на основе мощных GPU-серверов специально для задач с применением искусственного интеллекта. Это решение обеспечивает высочайшую производительность при работе с большими данными и при построении сложных моделей. Благодаря нашему решению, заказчик сможет значительно ускорить процессы обработки данных, повысить точность прогнозных моделей и снизить затраты на вычислительные ресурсы. При этом, частное решение обеспечивает высокий уровень безопасности и конфиденциальности информации, за счет изоляции данных, а также гибкость масштабирования под любые потребности бизнеса», – сказал Дмитрий Соловьёв, технический директор M1Cloud.

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«Современные бизнес-задачи становятся всё более сложными и специализированными, требуя уникальных подходов к их решению. Именно поэтому частные облачные решения становятся все более востребованными – они легко адаптируются под индивидуальные требования, в том числе высокие нагрузки, специфические алгоритмы или стандарты безопасности. Помимо этого, частное облако гибко интегрируется в имеющийся ИТ-ландшафт. В ходе проработки архитектуры решения сервис-провайдер M1Cloud подбирает нужные технологии и сервисы, объем вычислительных ресурсов с учетом необходимой производительности и доступности данных. Мы уверены, что подобные решения будут востребованы многими компаниями, которые стремятся внедрить передовые технологии в свои операционные процессы», – сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud.

Частные облачные решения разрабатываются с учетом конкретных потребностей заказчиков, их архитектура полностью адаптируется под особенности бизнес-процессов и отраслевую специфику. Технические компоненты выбираются оптимально, исходя из финансовых возможностей бизнеса.

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