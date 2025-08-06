Разделы

ПО Интернет Веб-сервисы Цифровизация Бизнес-приложения Искусственный интеллект axenix
|

M1Cloud представляет облачные решения для ИИ-систем

Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет облачную инфраструктуру для развертывания моделей искусственного интеллекта для крупного и среднего бизнеса. Об этом CNews сообщили представители M1Cloud.

Решение от M1Cloud построено на базе физически обособленных серверов с GPU-картами и с резервированием инженерной инфраструктуры N+1 на уровне дата-центра. Дополнительно можно использовать шифрование данных в соответствии с требованиями 152-ФЗ, а также сервисы резервного копирования и аварийного востановления (BaaS и DraaS) для защиты от технических сбоев. Сервис-провайдер предоставляет круглосуточную техническую поддержку экспертного уровня и непрерывный мониторинг информационных систем с отслеживанием множества параметров от температуры до задержек.

Решение M1Cloud особенно актуально для предприятий с непрерывным циклом производства, где ИИ стал неотъемлемой частью технологических процессов, а также для бизнеса, который начал внедрение ИИ в производственный и операционный процесс.

«Решение обеспечивает бесперебойную работу критичных ИИ-сервисов, при этом заказчики могут избежать капитальных затрат на дорогостоящее оборудование, получая высокий уровень надежности через облачную модель», — сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud.

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

Решение подходит для компаний из разных отраслей, позволяет обеспечить высочайшую производительность и скорость при работе с большими данными, повысить точность прогнозных моделей и снизить затраты на вычислительные ресурсы.

Рост спроса на облачные GPU-ресурсы в M1Cloud удвоился с начала 2025 г., что подтверждает тренд на перенос ИИ-нагрузок в облако.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти потратят 17 млрд руб. на подготовку кадров в сфере БАС

Xiaomi выложила в открытый доступ нейросеть для автомобилей и умного дома

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн

Минцифры и Минэкономразвития создадут реестр об устранении нарушений российским бизнесом

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС со сертификатом ФСТЭК — тенденция, которая будет развиваться и дальше

Zoom обязан заплатить в России штрафов более, чем на 300 миллионов. Работают приставы

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще