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VDI в облаке M1Cloud для защиты корпоративной информации крупного бизнеса

Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет виртуализацию рабочих мест (VDI) для гибкого управления типовыми рабочими местами и оперативного перемещения большого количества сотрудников на удаленный режим работы. Процесс развертывания удаленных станций занимает минимальное время, после чего пользователи получают полностью подготовленную рабочую среду с необходимым программным обеспечением, ресурсами и доступом к корпоративной сети. Такая конфигурация обеспечивает безопасность данных и защищенный доступ к рабочему столу с любого устройства. Об этом CNews сообщили представители M1Cloud.

По мнению Владимира Лебедева, директора по развитию бизнеса M1Cloud, последние несколько лет компании уделяют большое внимание обеспечению безопасности корпоративной информации, поэтому спрос на сервисы VDI ежегодно растет. Корпоративные данные хранятся на защищенных серверах провайдеров, а доступ к рабочим ресурсам осуществляется через зашифрованное соединение.

По оценке J'son & Partners Consulting, объем рынка VDI в России составил 8,93 млрд руб. по итогам 2023 г., а в 2024 г. прирост составил 23,9%. При этом, на облачный сегмент VDI приходилось 32,5% рынка в 2023 г., и прогнозируется опережающий рост именно облачного сегмента, более чем в три раза за период до 2030 г.

Облачное решение VDI от M1Cloud на базе различных платформ международных и российских вендоров не требует единовременных затрат на приобретение программного обеспечения и оборудования, а предоставляется в виде полностью готового и протестированного сервиса с гарантированным уровнем обслуживания (SLA) и возможностью ежемесячной подписки.

Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud: «Мы предлагаем персонализированный подход к предоставлению облачных услуг, включая VDI. Мы можем создать несколько пулов виртуальных рабочих станций, адаптированными под потребности различных групп пользователей, с разными конфигурациями и программным обеспечением».

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