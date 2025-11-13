Итоги 2025 года на российском облачном рынке и прогноз на 2026 год от M1Cloud

Российский облачный рынок перешел в стадию зрелости с четко структурированными запросами бизнеса. По итогам 2025 г. российский облачный рынок вырастет на 30-35%, достигнув объема 400 млрд руб., по данным аналитиков M1Cloud. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud, рассказал, что такой динамичный рост опережает общемировые тенденции и обусловлен дефицитом импортного оборудования, взрывным спросом на высокопроизводительные вычисления для нейросетевых технологий, ужесточением требований к защите данных и нехваткой ИТ-кадров. Об этом CNews сообщили представители M1Cloud.

Год миграции

2025 г. стал переломным для российского облачного рынка — доля облачных решений в общей ИТ-инфраструктуре бизнеса превысила 30-35%, а по некоторым отраслям достигла 50-60%, например, в ритейле. Мощным драйвером роста стал массовый перенос бизнес-критичных систем в облако с устаревающих on-premise решений, построенных на серверах иностранных вендоров прошлых поколений.

Активнее всего компании переносили «1С»-системы, требующие высоких вычислительных мощностей. Спрос на IaaS на базе высокочастотных серверов в 2025 году вырос в три раза. По оценкам M1Cloud, этот сегмент облаков покажет рост на 40-50% в 2025 г., и еще на 40% в 2026 г. Уникальным российским трендом стала активная интеграция систем «1С» с DaaS (сервисы удаленных рабочих столов) для масштабирования инфраструктуры до тысяч пользователей. Прогнозируемый объем рынка DaaS в России по итогам 2025 г. оценивается аналитиками M1Cloud в 5-6 млрд руб. и с дальнейшим ежегодным ростом в 12-15%.

Параллельно с этим наблюдался настоящий бум спроса на GPU-инфраструктуру (GPUaaS). С начала 2025 г. число запросов на облачные серверы на базе графических процессоров в M1Cloud удвоилось. Спрос особенно высок в ритейле, финансовой сфере и промышленности. Этот тренд напрямую связан с активным внедрением ИИ, машинного обучения и работы с большими данными. Облачные GPU-ресурсы позволяют бизнесу в сжатые сроки внедрять инновационные подходы, не инвестируя миллионы в дорогостоящее и труднодоступное оборудование.

Эра частных облаков

Рынок движется в сторону большей кастомизации. Крупный и средний бизнес все чаще отказывается от универсальных решений в пользу тонко настроенных частных облаков. Ежегодно спрос на такие решения в M1Cloud растет на 20-30%, и эта тенденция сохранится в 2026 г. По оценкам M1Cloud, к концу 2025 г. доля частных облаков в структуре рынка составит около 15%. Важным трендом 2025 г. стало изменение характера использования изолированных облаков: от задач защиты данных они все чаще превращаются в специальные сегменты для реализации экспериментальных бизнес-проектов и инноваций.

Непрерывность бизнеса как новая норма

В условиях нарастающих киберугроз и технических сбоев, сервисы обеспечения устойчивости перешли из разряда опциональных в категорию обязательных. В 2025 г. M1Cloud зафиксировал трехкратный рост спроса на услуги резервного копирования и аварийного восстановления (BaaS и DRaaS). Эти сервисы стали стратегически значимыми для операционного выживания бизнеса.

По оценкам M1Cloud, что общий объем сегментов BaaS и DRaaS в России по итогам 2025 г. достигнет 20 млрд руб. При этом сегмент BaaS продемонстрирует рост на 25-30%, а DraaS 15-20%. В современных условиях BaaS и DRaaS — это уже не просто защита данных, а гарантия непрерывности цепочек создания стоимости.

Компании, инвестирующие в комплексные решения по информационной безопасности, снижают вероятность успешных атак на 70%.

Прогноз на 2026 год

2025 г. окончательно утвердил облака как основу цифровой инфраструктуры российского бизнеса. В условиях кадрового дефицита ИТ-специалистов, с которым сталкиваются до 70% компаний, и сложностей с поставками оборудования облачные провайдеры трансформируются из простых поставщиков услуг в стратегических партнеров, обеспечивающих полный цикл сопровождения цифровой трансформации.

По прогнозам M1Cloud, спрос на комплексные облачные сервисы с полным циклом поддержки вырастет более чем на 60% в 2026 году. Ключевыми драйверами останутся замещение импортного оборудования, требования к кибербезопасности, развитие ИИ и экономическая эффективность облачной модели. Рост облачного рынка сохранится на уровне не менее 30%.

Также можно будет наблюдать рост доли отечественных решений по всем сегментам облачного рынка и начало формирования отраслевых облачных сервисов для финансового сектора, медицины, логистики и промышленности.

Эксперты M1Cloud ожидают полноценного проникновения ИИ в управление ИТ-инфраструктурой, а также для автоматизированного тестирования сценариев восстановления, прогнозирования сбоев и выявления аномалий.

Усилится тренд на экспорт облачных сервисов. Российские облачные провайдеры, укрепив позиции на внутреннем рынке, начнут активную региональную экспансию в нейтральные страны.